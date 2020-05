Valeria Marini sta trascorrendo una quarantena d’amore insieme al nuovo compagno Gianluigi Martino. Momenti romantici quelli condivisi dai due in questa situazione difficile, con lo sguardo della showgirl rivolto verso l’Italia e gli italiani e con la speranza che possa ripartire tutto il prima possibile, rimboccandosi le mani. La stessa Valeria Marini si sottopose al tampone per Coronavirus, in via precauzionale, prima di entrare al GF Vip.

La speranza di ripartire

“Tendersi la mano, aprire il cuore all’altro” è il motto che Valeria Marini ripete in un’intervista rilasciata ad Oggi. La Valeriona nazionale ammette di aver pianto molto all’inizio della quarantena, preoccupata per quello che stava accadendo.

Ora, la Marini spera nella solidarietà, testimone di iniziative lodevoli di beneficienza. E, lei stessa, a questo proposito, dice: “Sono una donna molto concreta e attenta al prossimo. La forza di volontà è stata la mia vera grande risorsa”. La Marini non vuole più cedere alla tristezza: “Non voglio mai più cedere allo sconforto. Sono un’incallita sognatrice, voglio regalare leggerezza e sorrisi perché ce n’è bisogno ora come non mai”. Dal canto suo, Valeria Marini ha, dalla sua, anche un nuovo uomo in grado di darle forza, Gianluigi e dopo tante sofferenze, ora ne è convinta, ribadendo quanto detto tempo fa a Verissimo: “Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così.

Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui”. Gianluigi l’ha aiutata a ricostruire il suo mondo che andava in pezzi, si è affidata completamente a lui.

Una grande prova d’amore

Qualche tempo fa, Valeria Marini aveva parlato proprio di come stesse trascorrendo la quarantena con Gianluigi, il suo fidanzato manager televisivo di 17 anni più giovane di lei.

Al programma Lunatici di Rai Radio aveva spiegato come la reclusione le stesse dando ulteriore conferma della sua relazione. E ha raccontato la sua routine durante l’isolamento: “Mi piace comunque curarmi, prendermi cura di me stessa. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”. La Marini, inoltre, aveva rivelato, in quell’occasione, di collaborare con un ente benefico per poter comprare respiratori da donare in ospedale.

Approfondisci:

Valeria Marini in campo contro le malattie renali: l’impegno della showgirl

Valeria Marini in vacanza col nuovo giovane fidanzato, Gianluigi Martino

Elenoire Casalegno difende Antonella Elia: lo scontro con Valeria Marini