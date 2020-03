Ospite di Barbara D’Urso a Live, Valeria Marini ha chiarito il mistero del tampone a cui si è sottoposta prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto davvero? Se sì, era quello adatto a rivelare la positività al temuto Coronavirus?

La possibilità che potesse trattarsi di un tampone per il Covid-19 ha scatenato un putiferio, sollevando l’opinione pubblica in questo delicato momento storico, in cui molti che presentano i sintomi del Coronavirus non possono sottoporsi al test. Ma la Marini ha spiegato che si è trattato di un equivoco.

Anche la padrona di casa Barbara D’Urso ha detto di non essersi sottoposta al test.

Valeria Marini non fatto il test per il Coronavirus

A Live Non È La D’Urso Valeria Marini nega una volta per tutte di essersi fatta il tampone per il Coronavirus. Eppure la showgirl lo aveva riferito agli inquilini del Grande Fratello Vip una volta entrata nella Casa. Ora da Barbara D’Urso rivela di aver frainteso.

Valeria Marini ha fatto il tampone per il coronavirus prima del #gfvip? Dopo le polemiche, ci spiega tutto a Live #noneladurso pic.twitter.com/Okr11aIxi8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020

“Io ho fatto un tampone faringeo perché soffro con la gola” chiarisce una volta per tutte Valeria. “Ho fatto tutte le analisi e poi mi hanno fatto un tampone.

Non sono un medico e pensavo fosse il tampone del Coronavirus. L’ho fatto perché avevo degli abbassamenti di voce“.

La polemica

Come acqua sul fuoco queste nuove dichiarazioni della Marini arrivano a sedare le polemiche di molti secondo le quali vip e personaggi famosi sarebbero privilegiati nei test, in questo momento di piena emergenza sanitaria.

Come Marini nemmeno Barbara D’Urso ha fatto il tampone, nonostante abbia avuto contatti sospetti. Carmelita avrebbe infatti ospitato Serena Grandi che a sua volta è stata due volte ospite di Piero Chiambretti, risultato essere positivo ed oggi ricoverato a Torino.