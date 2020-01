Sabato 25 gennaio torna un nuovo appuntamento con Verissimo e tra gli ospiti intervistati da Silvia Toffanin ci sarà anche Valeria Marini, fresca di confronto con Rita Rusic al GF Vip. La showgirl presenterà il nuovo fidanzato, tenuto nascosto al grande pubblico e ai suoi fans.

Valeria Marini presenta Gianluigi a Verissimo

Valeria Marini approda nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. Davanti a Silvia Toffanin, la showgirl presenterà il fidanzato, l’imprenditore Gianluigi Martino. Fino a questo momento, la Marini ha voluto vivere questo sentimento lontano dai riflettori ma adesso è arrivato il momento di presentarlo in grande stile a Verissimo.

A questo proposito, la soubrette dice: “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne”. A quanto pare, Gianluigi l’ha aiutata molto: “Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati”.

Valeria Marini: “Pamela Prati ha sbagliato”

A Verissimo, Valeria Marini è tornata a parlare con Silvia Toffanin anche di Pamela Prati ammettendo come l’amica abbia sbagliato: “È caduta in una cosa più grande di lei ma è una persona buona con le sue fragilità”.

Per Valeria, a Verissimo la Prati si sarebbe dovuta scusare e confessare invece questa storia ha finito per travolgerla: “Secondo me, ha danneggiato la sua carriera. Spero che riesca a superare questa situazione.”

Nella nuova puntata del programma di Canale 5, oltre alla Marini e al nuovo fidanzato, ci saranno altri importanti ospiti. Interverranno Eleonora Abbagnato, che a maggio darà addio all’Opéra di Parigi, Eleonora Pedron e Giulia De Lellis che racconteranno le loro vicende personali.

Sarà la volta anche di Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi che presenteranno i loro film, rispettivamente Odio l’estate e Figli.