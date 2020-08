A distanza di un giorno dal polverone sollevato dalle parole pronunciate da Carlos Corona, seguito dalle scuse presentate da Nina Moric, arriva anche il commento di Fabrizio Corona che ha riportato la questione ai minimi termini. In una serie di video postati sul suo profilo Instagram, in una conversazione tra padre e figlio sono arrivate anche le scuse di Carlos.

Fabrizio Corona sul video di Carlos

“Viviamo in una società dove ormai esiste solo il politicamente corretto e la morale e l’etica” esordisce Corona dopo un precedente scambio di battute con il figlio.

“Tutto ciò che è politicamente corretto è giusto (…). Magari uno dice un termine goliardico si scatena un putiferio basato sul nulla giornalistico”.

A quel punto prende la parola Carlos che spiega il suo punto di vista, parlando di un errore, “Un errore non voluto, una cosa non pensata” interviene ancora Corona.

Le scuse di Carlos Corona

“Il fatto non sussiste, anzi mi dispiace, non ce l’ho con nessuno francamente. Neanche con il mio vicino di casa. Penso alla mia vita e basta”. Si scusa Carlos, “Ci dispiace per chi possa essersi sentire offeso” conclude Corona.

Nelle storie successive Carlos parla del fatto che si è trattato di un errore e dell’importanza di riconoscerlo “Tra persone intelligenti, si riconosce l’errore, si chiede scusa e basta”. Seguito nuovamente dal padre che conclude l’intervento così: “Staremo più attenti, anche nelle nostre cose più goliardiche”. Inoltre il ragazzo ha voluto precisare che si, da la priorità alla sua vita, ma questo non vuol dire che non gli stiano a cuore le altre persone.

