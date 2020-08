Ritorno veramente troppo amaro dalle vacanze per Giuliana De Sio. L’attrice, dopo essere stata in ferie, ha fatto ritorno a casa e l’ha trovata svaligiata. Un duro colpo per la De Sio che non si aspettava di certo una brutta sorpresa così.

La foto della casa svaligiata

L’attrice ha deciso di condividere con i suoi fan quanto le è accaduto e ha condiviso sui social una foto della casa in disordine: “Simpatica rapina nel mio appartamento. Di rientro dal mare“, ha scritto su Facebook. Le immagini mostrano l’appartamento lasciato a soqquadro, tutto quanto in disordine tra il letto e il pavimento.

“Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata“, scrive ancora la De Sio. I ladri le avrebbero portato via oggetti preziosi e contanti, stando a quanto riporta TgCom24.

Giuliana De Sio e il Coronavirus

Anche l’attrice Giuliana De Sio ha dovuto fare i conti con il coronavirus. “È stata un’esperienza molto traumatica, ma ne sono uscita bene. L’ho superato molto bene grazie alla forza della mia testa. Ho avuto più paura dell’intrappolamento che di morire, anche se stavo rischiando.

Ma la mia paranoia era quella di stare chiusa”, ha raccontato a Insonnia, il programma di Maurizio Costanzo.

“L’isolamento è una cosa che non si può immaginare.Stare chiusi a chiave dentro una stanza da solo, a combattere con un respiro che c’è e non c’è, senza che nessuno possa entrare…”, ha aggiunto ancora. Il suo è un racconto che mostra tutta la paura di quei giorni: “Durante il covid ho cercato di sopravvivere, perché ce l’ho avuto in una forma molto grave”.

