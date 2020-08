“Benvenuta al mondo Daisy Dove Bloom“, così ha dato annuncio al mondo la celebre cantante Katy Perry parlando della nascita di sua figlia, il frutto dell’amore scoccato con il bell’attore hollywoodiano, Orlando Bloom. La notizia è stata comunicata al mondo con un tenerissimo scatto, il primo vero “ritratto di famiglia” in bianco e nero.

Orlando Bloom e Katy Perry sono diventati papà e mamma

Una gioia indescrivibile per una delle coppie dello showbiz più celebri del momento, quella formata dalla cantante dal successo planetario, Katy Perry, e Orlando Bloom. La notizia, rilanciata poi anche dai loro personali profili social, è stata annunciata dall’Unicef.

Il primo scatto della piccola è da “rituale”: non le si vede il volto ma solamente la piccola manina in bianco e nera, stretta dalle mani di mamma Katy e papà Orlando. Uno scatto davvero molto tenero e simbolico quello della neo famiglia: la scelta di far annunciare la notizia dall’Unicef non è infatti un caso dal momento che tanto la cantante quanto l’attore sono due degli ambasciatori.

La foto con la quale la coppia formata da Orlando Bloom e Katy Perry ha voluto annunciare la nascita della loro prima figlia, Daisy Dove.

Fonte: Instagram

Il frutto di un amore prima perso e poi ritrovato

La piccola Daisy Dove arriva a coronare un amore ritrovato che ha rischiato di naufragare per sempre nel 2017. I due si erano infatti fidanzati 4 anni fa, nel 2016, per lasciarsi appena 10 mesi dopo in preda ad un momento molto delicato per la loro vita di coppia. Proprio la Perry, parlando di quel momento, aveva raccontato di essere arrivata addirittura a pensare al suicidio.

Ritrovatisi successivamente, la coppia è come rinata e la nascita della loro prima figlia oggi è la prova tangibile di un amore che può ritornare. Dopo la lieta nascita non resta che attendere ora il giorno delle nozze, una data rimandata al futuro a causa del Coronavirus ma che non tarderà ad arrivare e alla quale sarà presente anche la piccola Daisy Dove.

