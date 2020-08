Questa sera in onda sui canali Rai

Alle 21:25 va in onda su Rai 1 Un passo dal cielo – Io ti salverò, il film tratto da una fiction Rai. Terence Hill torna quindi in onda, dopo aver già conquistato da tempo il favore del pubblico della Rai. Pietro trova nel bosco una ragazza ferita che ricorda solo il suo nome, Ania. Dopo essersi preso di cura di lei i due si innamorano, ma lei viene uccisa misteriosamente. Pietro allora deve iniziare a indagare.

Il Festival di Castrocaro 2020 se prende invece possesso di Rai 2.

La manifestazione canora per il secondo anno di seguito sarà condotta da Stefano De Martino.

Alle 21:20 su Rai 3 tornano Hudson & Rex, in prima visione assoluta con due nuovi episodi. Indagine in diretta: il presidente di un network televisivo viene trovato morto per uno shock anafilattico. La moglie è la prima sospettata, ma non tutti credono nella sua colpevolezza. La setta, l’ex moglie di Donovan si risveglia improvvisamente nel suo appartamento con una manica sporca di sangue e la sua coinquilina morta.

Donovan allora deve cercare di trovare le prove per scagionarla. Ma di mezzo c’è una setta…

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca è il film di questa sera su Rete 4. Cecil Gaines è diventato domestico in Georgia, più tardi approda a Washington, dove viene assunto alla Casa Bianca. Mentre lui sta in silenzio alla Casa Bianca, fuori il mondo si muove al fianco di Martin Luther King o con Malcolm X.

Alle 21:20 torna anche Zelig su Canale 5, per tutti gli spettatori che hanno ancora voglia di ridere con Claudio Bisio.

Alle 21:21 su Italia 1 tornano gli episodi di Chicago Med. Will comincia il suo lavoro come informatore della polizia e questo mette in crisi il suo rapporto. Intanto al Chicago Med arriva una donna vittima di un incidente d’auto, ma che sembra essere anche stata picchiata.