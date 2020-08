La prossima edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e i futuri concorrenti cominciano a prepararsi alla nuova avventura. Anche Elisabetta Gregoraci, che ha recentemente parlato delle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore, dice di essere pronta a mettersi in gioco nel reality più celebre.

Elisabetta Gregoraci confessa: “Cerco un po’ di evasione”

La celebre showgirl calabrese ha confessato alle pagine di Chi, come ripreso da altri siti, le sue sensazioni al debutto nel suo primo reality da concorrente. “È un momento della vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione”, racconta Elisabetta, “È da tanti anni che mi corteggiano per questo tipo di programmi, forse una decina, e ho sempre detto di no”.

Ciò che ha convinto la showgirl quest’anno è stata la presenza di Signorini come conduttore: “Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono. E senza filtri”.

Riguardo al suo debutto come concorrente in un reality confessa: “Nella vita di tutti i giorni sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che a un certo punto non ti accorgi più delle telecamere.

Speriamo bene”.

Elisabetta Gregoraci confessa di sognare un nuovo amore

Ma la showgirl 40enne, oggi single, dice di voler entrare nella casa più spiata d’Italia anche per un altro motivo. “Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti” confessa Elisabetta.

La showgirl, ripercorrendo le storie d’amore passate, rivela: “Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho voglia di essere amata”.

I suoi coinquilini di questa avventura saranno altri nomi celebri: tra quelli certi Flavia Vento, Patrizia De Blanck e Fausto Leali. Chissà se tra i futuri concorrenti ancora non rivelati la showgirl troverà l’amore tanto sognato.

