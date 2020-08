Dopo diverse ore di silenzio, Elisabetta Gregoraci ha affidato ai social un messaggio sul ricovero di Flavio Briatore. L’ex marito si trova al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Coronavirus. La showgirl ha usato una delle sue Instagram Stories per parlare al cuore dei fan e dare un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’imprenditore, dopo le prime informazioni diffuse dal suo staff.

Briatore ricoverato, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio

Sono bastate poche ore perché la notizia del ricovero di Flavio Briatore – positivo al Coronavirus e sotto osservazione al San Raffaele di Milano dal pomeriggio dello scorso 23 agosto – si impadronisse di buona parte delle cronache odierne, catalizzando l’attenzione dopo la stretta sulla movida di questo imprevedibile agosto dal retrogusto amaro.

Ne sono bastate poche anche per leggere le prime parole di Elisabetta Gregoraci, ex moglie e madre del suo Nathan Falco, che ha scelto di condividere un aggiornamento sulle condizioni dell’imprenditore via social.

La showgirl ha parlato ai fan con una delle sue Instagram Stories, in cui è apparso un messaggio volto a rassicurare quanti si sono preoccupati per lui: “Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti.

Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre. Un abbraccio, la vostra Eli“.

Instagram Story di Elisabetta Gregoraci – Fonte: Instagram/Elisabetta Gregoraci

Le parole dello staff

Il primo aggiornamento sulle condizioni di Flavio Briatore è arrivato nel pomeriggio, con una nota del suo staff. A riportarla è Ansa, e in essa si precisa che il quadro sarebbe stabile e buono.

“Tiene a ringraziare – nel comunicato rilanciato dall’agenzia – per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore“.

Stando alle notizie emerse in queste ultime ore, Briatore avrebbe si sarebbe recato al San Raffaele di Milano dopo aver accusato sintomi come spossatezza e lieve febbre. Sottoposto a check up generale, “resta sotto controllo medico“.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, Briatore contrario