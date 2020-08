Frammentarie le notizie che arrivano circa lo stato di salute dell’imprenditore italiano Flavio Briatore. Secondo quanto riportato da L’Espresso, Briatore si troverebbe ora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. Sempre di oggi la notizia di 52 casi positivi al Coronavirus rintracciati proprio tra i dipendenti del celebre locale Billionaire, di proprietà dell’imprenditore.

Briatore “positivo al Covid”

Sono pochissime le notizie sulla condizione di salute di Briatore. Stando a quanto riportato dalla fonte, l’imprenditore italiano si troverebbe ricoverato per Covid-19 in ospedale già dalla giornata di lunedì.

Le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva sebbene i medici abbiano optato per il ricovero al San Raffaele, rinomato ospedale milanese. Seppur non gravi le condizioni dell’imprenditore, stando a quanto riportato, sarebbero state definite “serie”.

Chiuso il Billionaire: 50 dipendenti positivi al Covid-19

Proprio dal Billionaire di Briatore sito a Porto Cervo, in Sardegna, arriva notizia della positività al Coronavirus di circa 50 dipendenti del locale. I tamponi, secondo quanto riportato, sarebbero stati effettuati nei giorni scorsi, postumi alla chiusura del locale avvenuta il 17 agosto scorso proprio a causa del presunto focolaio.

Attualmente il personale contagiato si troverebbe in isolamento. E proprio il 17 agosto scorso Flavio Briatore si era trovato al centro di numerose critiche per l’apertura della Crazy Pizza, una nuova pizzeria in quel di Montecarlo. Non è dato sapere se lo stesso imprenditore abbia contratto il virus proprio in Sardegna dove iniziano ad essere numerosi i casi di Coronavirus registrati.

Briatore è solamente uno dei tanti volti noti che in questi giorni hanno confessato di aver contratto il virus: tra questi anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre e il celebre parrucchiere della televisione, Federico Fashion Style.

