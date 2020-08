Filtrano novità sulle condizioni di salute di Flavio Briatore, l’imprenditore che nella giornata di lunedì è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Dapprima la notizia, lanciata da L’Espresso, sulle condizioni serie in cui sarebbe stato ricoverato Briatore, manifestante i sintomi dell’infezione.

Gli ultimi aggiornamenti dal San Raffaele.

Briatore positivo al Covid: le novità dal San Raffaele

La novità, rilanciate da tutte le testate nazionali, filtrano da un comunicato stampa diffuso dal Billionaire, nota discoteca in Sardegna, a Porto Cervo, di proprietà dell’imprenditore italiano Flavio Briatore.

La stessa costretta a chiudere lo scorso 17 agosto per quello che sembra essere un vero e proprio focolaio di Covid-19. Attualmente sono 63 – cresciuti rispetto a quanto riportavamo in mattina – i positivi all’interno del personale del locale. Lo stesso Briatore sarebbe stato ricoverato ieri a Milano, al San Raffaele, dopo aver accusato i primi sintomi.

“Stabile e in buone condizioni“

Quanto di nuovo si legge nel comunicato riguarda proprio le condizioni di salute di Flavio Briatore che accuserebbe una leggera febbre e i sintomi tipici della spossatezza.

Il ricovero sarebbe scattato successivamente al suo arrivo in Pronto Soccorso proprio per un controllo a fronte dei sintomi sospetti. Ricoverato, ma non in terapia intensiva, Briatore è stato sottoposto a tutti gli esami del caso e al momento resterebbe sotto il monitoraggio dei medici del San Raffaele. Diversa però la situazione: se in un primo momento si era parlato di “condizioni di salute serie”, attualmente Briatore desterebbe in buone condizioni, stabile.

Procedendo per logica però, viene da dire che dopo la notizia di Briatore, legata alla positività al Covid-19 in molti dovranno sottoporsi al tampone.

Proprio in tempi recenti infatti Briatore era entrato in contatto con numerose personalità tra cui Silvio Berlusconi che però, secondo quanto riportato da Ansa, godrebbe di ottima salute e sarebbe risultato negativo al Covid-19.

