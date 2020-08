Qualche mese fa avevamo scoperto che Gigi D’Alessio sarebbe presto diventato nonno. Una bellissima notizia, insomma: il figlio Claudio e la compagna Giusy Lo Conte avevano annunciato di essere in dolce attesa. Ora la bellissima notizia arriva proprio dal figlio del cantante che ha annunciato la nascita della piccola tramite il suo profilo social. Anna Tatangelo non è rimasta indifferente alla notizia e anzi ha commentato in modo pubblico la lieta novella.

La nascita di Sofia e il commento di Anna Tatangelo

“Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna.

Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio“, scriveva Claudio D’Alessio su Instagram insieme a una foto, molto rosa, con delle piccole e dolci scarpine da neonata. Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte stanno insieme dal 2017 e sono genitori di due bambine. La coppia infatti ha già reso Gigi D’Alessio nonno quando aveva solo 40 anni, con l’arrivo di Noemi, la prima figlia. Ora, a distanza di 13 anni dal primo parto e dalla prima gioia per il nonno, è arrivata una seconda nipotina da coccolare.

Anche Anna Tatangelo ha commentato il post del figlio dell’ex marito con dei bei cuori. Una bella notizia che non si può non commentare dopo tanti anni condivisi con la famiglia D’Alessio e al fianco dell’ex marito Gigi.

Gigi D’Alessio e l’amore

Anna Tatangelo di recente ha raccontato a Il Corriere della Sera della rottura con il cantante: “È stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita“, aveva spiegato. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre“, raccontava, “È il padre di mio figlio.

Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare“. E ancora: “Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura“.

