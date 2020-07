Due volti noti del mondo dello spettacolo stanno per diventare nonni per la seconda volta: si tratta di Gigi D’Alessio e Giorgio Mastrota, accomunati dal fatto che presto accoglieranno nelle rispettive famiglie due nuovi arrivi.

Secondo nipote in arrivo per Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la storia d’amore con Anna Tatangelo. Il cantante è infatti pronto a diventare nuovamente nonno, dato che il figlio Claudio e la compagna Giusy Lo Conte sono in dolce attesa.

A dare l’annuncio della cicogna in arrivo sarebbe stato proprio il cantante napoletano, tramite un’intervista a una nota testata giornalistica.

Nella stessa, D’Alessio ha confermato che Claudio e Giusy, insieme dal 2017, si apprestano a diventare genitori. Gigi D’Alessio ha già provato la gioia di diventare nonno quando aveva solo 40 anni, grazie all’arrivo di Noemi; ora, a distanza di 13 anni, si dice pronto ad accogliere il secondo nipotino.

Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte, presto genitori

Natalia Mastrota aspetta il secondo figlio

Fiocco rosa o azzurro anche fuori dalla porta di un altro grande dello spettacolo italiano, il conduttore e personaggio televisivo Giorgio Mastrota.

Ad annunciare la lieta novella è stata proprio Natalia Mastrota, figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram che la ritrae con il pancione ben in vista:

L’annuncio di Natalia Mastrota su Instagram

Nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Natalia è in compagnia del primogenito, Marlo, che lei e il compagno Daniel Castillo hanno dato alla luce nel giugno di 2 anni fa. Il figlio di Natalia Mastrota e Daniel Castillo arriverà a breve, come annuncia Natalia stessa: “Mi ritrovo al Niguarda a Milano per l’ultima ecografia“.

Ciò significa che Giorgio Mastrota sta per diventare nonno per la seconda volta. Per il conduttore che recentemente ha cambiato drasticamente la sua vita, un momento di gioia familiare che ha voluto condividere sui propri canali social con la didascalia: “#pollicione, nonno bis, ci siamo“.

Il post di Giorgio Mastrota su Instagram

