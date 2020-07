Anna Tatangelo cambia look e musica e guarda avanti. La cantante è in vena di radicali stravolgimenti, come testimonia la nuova chioma bionda, che ha lasciato i fan decisamente sorpresi. L’ex di Gigi D’Alessio a Il Corriere della Sera racconta la sua nuova vita e ripercorre la separazione con il cantante napoletano subito prima della quarantena, passata in famiglia. Parla anche della sua svolta musicale con il singolo Guapo, brano rap creato con il rapper Geolier, decisamente diverso dai suoi lavori precedenti.

Anna Tatangelo: cambiamento dopo Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo a 33 anni si sente nell’età “della consapevolezza“.

E sembra aver superato brillantemente la separazione con Gigi D’Alessio, diventata definitiva a marzo, dopo un periodo non felice per la coppia. “È stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita“, racconta la cantante, che collega la rottura anche alla svolta nel suo lavoro.

“Io già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo“, spiega, “Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore“.

Il rapporto con l’ex

Nonostante la sofferenza di una relazione che finisce, la Tatangelo dichiara che tra loro c’è una splendida relazione. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre“, racconta, “È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare“.

La cantante confessa però che la separazione non è stata semplice: “Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura“.

Il nuovo biondissimo look

La cantante ora sfoggia lunghi capelli biondi davvero inaspettati: “Una voglia di cambiamento radicale per me, mora per eccellenza, poteva essere solo diventare bionda“, ammette.

Anna Tatangelo confessa che quando l’ex l’ha vista bionda avrebbe apprezzato: “Fa strano, ma stai bbuona“, le avrebbe detto.

Una nuova Anna, dunque, che potrebbe riservare non poche sorprese.

Approfondisci:

