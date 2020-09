Il tetto di un ristorante a 2 piani in Cina è crollato, compiendo una strage. Il bilancio del disastro è drammatico. Al momento, le autorità hanno confermato la morte di 29 persone, scrive l’agenzia di stampa Xinhua. La tragedia si è verificata durante la mattinata di ieri, sabato 29 agosto, mentre era in corso una festa di compleanno.

Durante la festa di compleanno

Intorno alle 9.40 del mattino di sabato, nel villaggio di Chenzhuang, nella provincia settentrionale della Cina chiamata Shanxi, all’improvviso il ristorante a 2 piani è collassato. All’interno, oltre ai dipendenti, erano presenti diversi clienti.

Compresa una famiglia con un gruppo di amici che stava festeggiando un compleanno. Uno di loro, infatti, aveva appena compiuto 80 anni e aveva voluto condividere quella gioia con i suoi cari al Juxian Restaurant. Purtroppo, una giornata di giubilo si è presto trasformata in dolore e devastazione. Il tetto è crollato sulle ignare vittime, e molte di loro non sono più uscite vive dal ristorante.

28 feriti, di cui 7 gravi

Sul luogo son giunti subito i soccorsi, che hanno lavorato senza sosta per quasi 24 ore.

I lavori di recupero son durati infatti fino alle 4 del mattino di domenica. I soccorritori, riporta Xinhua, hanno tirato fuori dalle macerie 57 persone. 29 di loro ormai non respiravano più. 21 hanno riportato lievi ferite, ma altri 7 versano ancora in condizioni gravi in ospedale. Le loro ferite sono serie, ma fortunatamente, scrive la stampa locale, non da minacciare la loro sopravvivenza. Nel mentre, è già stata aperta un’inchiesta e gli investigatori son al lavoro per capire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto dichiara l’Associated Press, infatti, gli standard nelle costruzioni degli edifici sono spesso ignorati nelle zone più rurali e periferiche della Cina, come la provincia di Shanxi teatro di questa tragedia.

Una zona nota anche per le sue miniere di carbone, dove hanno perso la vita tanti minatori in tragici incidenti.