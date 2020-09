Valentina Baldini è la bellissima fidanzata dell’ex calciatore, e da poco allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Ecco chi è, cosa fa nella vita la bionda Pr piemontese: tante le curiosità su di lei e sul legame affettivo che la vuole al fianco dell’ex campione del mondo.

Valentina Baldini: età, carriera e vita privata

Affascinante, bellezza autentica, originaria di Torino: lei è Valentina Baldini, la compagna di Andrea Pirlo. L’immobiliarista e PR di buona famiglia ha 41 anni ed è riuscita a conquistare il cuore del calciatore dopo la fine del suo matrimonio, nel 2014, con Deborah Roversi.

Andrea Pirlo e la fidanzata Valentina Baldini. Fonte: Instagram

L’amore con Andrea Pirlo: i figli Leonardo e Tommaso

Valentina Baldini ha reso l’allenatore nuovamente padre nel 2017. Proprio così infatti la coppia ha avuto due figli gemelli, Leonardo e Tommaso, nati a New York. Pur tenendo molto a menterene la loro vita privata lontano dai riflettori, Valentina aveva aperto un blog sul quale raccontava la sua quotidianità nella Grande Mela e dove ha riversato anche sfoghi felici e infelici sulla sua gravidanza. “…sono rimasta incinta, sono ingrassata, sono gonfiata, ho fatto mille ecografie è finito l’inverno, sono tornata a NY, è arrivata la primavera, ho camminato tanto, ho fatto milioni di ricerche paranoiche su internet infine è arrivata l’estate e ho partorito non facendomi mancare neanche la classica scena da Sex and the City nella quale si rompono le acque e tu corri in ospedale nel bel mezzo della notte“.

Andrea Pirlo e i figli Tommaso e Leonardo. Fonte: Instagram

Leonardo e Tommaso però non sono gli unici figli di Pirlo che dalla precedente relazione con la Roversi è diventato padre di Angela e Niccolò.

Il famoso ex fidanzato Riccardo Grande Stevens

Prima di incontrare il suo attuale compagno,Valentina Baldini è stata legata sentimentalmente per 10 anni a Riccardo Grande Stevens. L’uomo, che è un finanziere di livello internazionale, è uno dei personaggi più in vista di Torino, con un forte legame con la famiglia Agnelli e la Juventus. Durante un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia l’ex di Valentina aveva rivelato qualcosa di più sulla fine della loro relazione: ”Ci siamo lasciati dopo 10 anni insieme.

Sarò sincero: non porto nessun rancore. Però vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione: magari patologie, come per esempio lo shopping compulsivo“.