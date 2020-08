Chiara Ferragni in lacrime sì, ma è solo commozione. La nota influencer, tra le più celebri e famose al mondo, non si fa remore a mostrare le sue debolezze e le sue fragilità nemmeno quando dall’altra parte c’è pronto il marito Fedez che, armato di cellulare, è pronto a prenderla in giro.

Chiara Ferragni: commozione sul divano di casa

Chiara Ferragni si lascia andare alla commozione di fronte ad un cartone visto in compagnia del piccolo Leone. Se dall’altra parte del cellulare c’è Chiara Ferragni che piange, e questa volta è il caso di dirlo, proprio come una bambina; dall’altra parte c’è il marito Fedez particolarmente divertito che non si è fatto di certo sfuggire l’attimo.

Il cartone animato in compagnia di Leone

Proprio così infatti, come spesso accade, i Ferragnez continuano a divertire il loro cospicuo numero di follower con video tratti dalla loro quotidianità che li disvela al mondo in qualità di mamma e papà come tutti che, tra una sfilata e un evento mondano, si ritagliano del tempo sul divano per viversi la vita familiare come chiunque altro.

E proprio così la Ferragni è stata immortalata dal marito mentre in pigiama, nella loro bellissima casa, si gode sul divano la visione di un cartone animato, Alla ricerca di Dory, insieme al figlio Leone.

Nonostante non fosse nemmeno la prima volta che la Ferragni guardasse il cartone insieme al figlio, la commozione ha fatto capolino lo stesso e Fedez non è riuscito a trattenersi dall’immortalarla. “Solo chi ha un cuore può capirmi“, risponde la Ferragni.

Leone, la vera star di casa Ferragnez

Con loro c’è ovviamente il piccolo Leone, una vera e propria star del web.

Il piccolo tutto biondo e pieno di ricci con il suo caratterino tutto pepe e le sue esilaranti scenette quotidiane, intrattiene quotidianamente il pubblico della Ferragni divenendo via via sempre più una piccola e vera star di Instagram. Se sia in arrivo una sorellina o un fratellino per il piccolo Leone? Si vociferava di sì ma al momento, conferme dirette non ve ne sono, così come non vi sono smentite ufficiali. Non resta che rimanere imperterriti ad osservare le stories dell’influencer.

