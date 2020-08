Perennemente sotto i riflettori e al centro di numerose critiche, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di vivere pubblicamente la vita del piccolo Leone. Una scelta fatta per non avere “i paparazzi dentro casa”, ma che nelle ultime ore non sembra in grado di frenare l’indiscrezione che viene rilanciata: Chiara Ferragni sarebbe di nuovo incinta.

I Ferragnez aspettano un secondo figlio?

Era iniziata come una battuta della madre della influencer e imprenditrice. In una storia, si era sentita dire la frase “Dai adesso però vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te“.

Una boutade, che ora sembra però trovare una qualche timida e sussurrata conferma. A rilanciarla è il blog Very Inutil People, che avrebbe avuto conferma della possibile bomba di gossip da una fonte presente in Sardegna insieme a Chiara Ferragni e Fedez.

Viene riferito, infatti, che la Ferragni sarebbe stata sentita confermare che è incinta di un secondo figlio, dopo la nascita di Leone nel 2018. Una conferma molto labile e che si affida ad una fonte più o meno diretta, ma basta ad alimentare gli entusiasmi dei fan della coppia.

Tra le storie di Fedez delle ultime ore, tra l’altro, è arrivata anche la domanda sulla preferenza del sesso del prossimo figlio: “Preferirei femmina, ma basta che stia bene” ha detto la Ferragni.

La storia di Fedez su Instagram

Tampone per Chiara Ferragni e Fedez in Sardegna

Nel frattempo, i Ferragnez continuano a condividere i dettagli della loro vacanza in Sardegna. Giorni di ferie che si intrecciano però con la questione dei contagi da Coronavirus, in salita soprattutto nei luoghi di vacanza dell’isola. Motivo per cui tramite Instagram Fedez ha reso noto di aver effettuato il tampone.

“abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi” ha reso noto.

In un’altro video, mostra da vicino l’esame del tampone, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse doloroso: “esperienza mistica” il suo commento. “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante – aveva detto – Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati“.

Video di Fedez mentre fa il tampone

