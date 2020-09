Un vero “colpo di testa” di fine estate quello di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol che hanno deciso di sposarsi nuovo. Un vero e proprio matrimonio bis per la coppia che in meno di 48 ore ha organizzato tutta la cerimonia lasciando di stucco i fan e anche un po’ interdetti non riuscendo a capire se si trattasse di uno scherzo oppure no.

E invece, lasciando tutti a bocca aperta, la coppia Facchinetti-Faissol è “tornata” davanti all’altare!

Facchinetti e Faissol… di nuovo sposi!

Ogni volta che hanno provato a festeggiare le nozze in passato, qualcosa glielo ha sempre impedito.

Non necessariamente un “brutto imprevisto”, come nell’estate del 2015 quando a far saltare i festeggiamenti era stata la gravidanza della piccola Liv. Poi è arrivato il Coronavirus, la pandemia che ha mandato nuovamente in fumo il piano e la coppia formata da Francesco Facchinetti e Wilma Faissol ha dovuto nuovamente reinventarsi e rimandare la festa. Reduci da questa esperienza, imparando che forse organizzarle con largo anticipo a nulla sarebbe valso, i due hanno deciso di improvvisare da un giorno all’altro mettendo così alle strette il Fato lasciandogli poco margine d’azione.

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol sposi. Fonte: Instagram

Il matrimonio last minute in meno di 48 ore

“Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta – racconta Facchinetti su Instagram mostrando una foto di lui e Wilma vestiti da sposi con tanto di bouquet – Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. É andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe… che tamarro“.

Wilma Faissol nel giorno della celebrazione del matrimonio. Fonte: Instagram

A spiegare meglio i motivi di questo matrimonio last minute è stata Wilma però, sempre su Instagram dove ha voluto pubblicare anche un video di quel momento che farà parte del programma a loro dedicato su Real Time: “Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv.

Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno… è arrivato il Coronavirus“. Ma dopo una serie di sfortunati eventi: “Quindi Francesco Facchinetti ha deciso di fare una mini-festa solo per noi a Luglio“.

