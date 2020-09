Carmen Di Pietro ha ormai 55 anni, ma nulla del suo corpo lascia ipotizzare un’età del genere.

Hanno infatti sconvolto i fan le ultime foto pubblicate dalle showgirl sul suo profilo Instagram: intenta a godersi il mare ed i figli, la -ancora- bellissima Carmen mostra un fisico mozzafiato, con il suo famosissimo décolleté ancora meritevole di complimenti.

Carmen Di Pietro in vacanza

Carmen Di Pietro è in un momento di vero relax: sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Scanzano Jonico, insieme ai figli Alessandro e Carmelina, avuti dall’ex marito Giuseppe Iannoni.

Carmen Di Pietro si fa fotografare in bikini in spiaggia, in pose molto sensuali intervallate a video in cui si spalma di fango (una cura di bellezza che decide di mostrare ai suoi fan).

I commenti alla foto in bikini

Ovviamente non mancano i commenti dei fan sui social, che si dividono tra gli increduli ammiranti e gli scettici polemizzanti. Alcuni scatti mostrano un corpo talmente perfetto che c’è chi non crede ai suoi occhi, letteralmente, e dichiara nei commenti di credere si tratti di una bellezza fatta con photoshop.

La maggior parte del follower ha però grande ammirazione per la showgirl, e la riempie di complimenti.

Carmen Di Pietro: carriera, matrimonio, figli

C’è stato un preciso momento in cui tutti hanno scoperto chi era Carmen Di Pietro, nata Carmela Tonto. Erano gli anni ’90 e Carmen divenne un volto televisivo al fianco di Gianni Ippoliti: da lì cominciò la sua carriera che poi proseguì in teatro e nella televisione locale.

Il matrimonio con Sandro Paternostro

Fu nel 1998 che Carmen Di Pietro scatenò un putiferio mediatico per un matrimonio che all’epoca fece grande scalpore, ovvero quello con Sandro Paternostro: lui aveva 33 anni, lui 76.

I due rimasero insieme fino al 2000, anno della morte di lui: per anni Carmen Di Pietro non si è voluta risposare per non perdere la pensione di reversibilità del primo marito, pur avendo come nuovo compagno Giuseppe Iannoni, padre dei suoi figli Alessandro e Carmelina. I due si sono poi sposati nel 2015, per poi divorziare nel 2017.

Nel tempo la showgirl ha partecipato come opinionista a vari programmi e poi, come concorrente, a L’Isola dei Famosi.

Il calendario a 50 anni

Nel 2015 ha mostrato al mondo come il suo fisico fosse tutt’altro che rovinato dal passare del tempo, posando per un calendario sexy il cui devoluto è andato tutto in beneficienza.