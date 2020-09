Una serie di Instagram Stories nel cuore della notte e il rumore di fondo che si espande sui social, come un vortice: è quanto accaduto poche ore fa sul profilo di Giada Giovanelli, ex volto di Temptation Island che si è mostrata sanguinante per lanciare una pesantissima accusa. “Mi sono rotta di stare zitta“.

Giada Giovanelli, sangue dal naso e un’accusa sui social

È bastata una manciata di minuti perché la serie di Instagram Stories di Giada Giovanelli di poche ore fa venisse intercettata dalla Rete e facesse rumore. Una foto e un’accusa così non potevano avere pretese di passare in sordina, almeno per il popolo del web.

“Ecco mio padre“, ha scritto l’ex concorrente di Temptation Island ad accompagnare una foto che la ritrae con il naso che sanguina, gli occhi velati di lacrime. Una vera “bomba” esplosa in piena notte davanti ai suoi follower, a cui ha provato a spiegare quello che, secondo la sua versione dei fatti, sarebbe accaduto nella sua vita.

“Tutto ok!! Ma mi sono rotta il c.. di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene ma sono molto molto incazzata“.

Instagram Stories di Giada Giovanelli – Fonte: Instagram/Giadapole

Poco dopo, un’altra Instagram Story sulla questione: “Prima che vengo fraintesa… è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta il c..“.

Chi è Giada Giovanelli

Il pubblico di Temptation Island ricorderà certamente il suo volto, protagonista dell’edizione 2018 in coppia con lo storico fidanzato Francesco Branco (a cui è tuttora legata).

La sua storia d’amore, insieme a quella di Lara Zorzetto con l’allora fidanzato Michael De Giorgio, aveva catalizzato buona parte delle attenzioni dei fan. Tra alti e bassi, la coppia ha superato la trasmissione e si mostra spesso sui social con alcuni aggiornamenti su quella che appare una solida vita a due. Poco dopo aver reso pubblica la sua accusa sui social, Giada Giovanelli ha blindato il profilo Instagram che ora risulta privato.