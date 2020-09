Non si purtroppo conclusa bene la vicenda della 12enne sparita nel lago di Como giovedì scorso. Le possibilità di ritrovarla viva erano minime, ma una svolta c’è stata: grazie all’ausilio di una speciale tecnologia, il corpo della 12enne è stato ritrovato.

Scomparsa una 12enne nel Lago di Como

Il primo allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di giovedì 27 agosto, quando la 12enne originaria del Gambia si trovava sul lago di Como assieme alla famiglia, al Parco Ulisse Guzzi, nei pressi di Abbadia Lariana. Fatou, questo il suo nome, era da poco entrata in acqua assieme alla madre, quando stando alle ricostruzioni emerse sarebbe stata trascinata via dalla corrente.

La ragazzina sarebbe stata presa alla sprovvista dal fondale, rivelatosi più profondo del previsto, e poi portata via dalle correnti del lago. La madre, presente assieme al padre ed altri figli, ha provato ad andare in suo soccorso, ma invana. Quindi è stato lanciato l’allarme, ma fino ad oggi nessun risultato dalle ricerche.

Ritrovato nel lago il corpo della 12enne Fatou

Come riporta Adnkronos, le ricerche hanno dato il loro drammatico risultato, a 5 giorni dalla scomparsa di Fatou.

In un primo momento, si era levato in volo anche un elicottero da Malpensa, per aumentare la possibilità di ritrovarla viva. Poi, è stata adottata un’altra tecnologia: un robot specializzato per la ricerca sui fondali, adoperato dai Vigili del Fuoco. Le ricerche sono state anche rese più difficoltose dal maltempo, che nei giorni scorsi ha fatto scomparire un 38enne nel varesotto.

Nel pomeriggio di oggi, quindi, la tragica scoperta: il corpo della 12enne Fatou è stato ritrovato a 200 metri dalla riva in cui è scomparsa, a circa 125 metri di profondità nel lago di Como.

La ragazzina, residente a Como, non ce l’ha fatta quindi e, trascinata via dalle correnti ha trovato una prematura e drammatica morte.

