Maria De Filippi ha recentemente festeggiato i 25 anni di matrimonio con Maurizio Costanzo. Per la popolare conduttrice questo momento di gioia è stato anche l’occasione per parlare di una grande passione che ha attraversato tutta la sua vita: quella per gli animali. Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, la De Filippi ha raccontato il suo amore per Ugo e Filippa, i suoi due cani: “Senza Filippa e Ugo non vivo, sono la mia famiglia – ha dichiarato – Per loro divento medico e paziente: faccio punture all’occorrenza, ma quando stanno male soffro da morire”.

Il primo cane di Maria De Filippi

Questo amore per i cani ha radici molto profonde e risale al periodo dell’infanzia. Come ha spiegato la stessa Maria De Filippi in un podcast per Chi, il primo cane avuto dalla sua famiglia ha lasciato un ricordo indelebile: “Il primo cane l’ho preso con mio padre e non lo dimenticherò mai, si chiamava Sansone – ha raccontato – Essendo lui cacciatore lo faceva dormire in giardino e io non riuscivo a dormire, non vedevo l’ora che papà uscisse di casa per poterlo portare dentro”.

La sofferenza per il bassotto Ugo

Negli anni successivi sono arrivati altri animali domestici, tra i quali un posto d’onore spetta al bassotto Ugo. Questo cane di 15 anni, ha dovuto superare molte difficoltà ed è sopravvissuto a due tumori. Più recentemente la conduttrice ha preso un secondo cane, Filippa, accolta come un vero e proprio membro della famiglia: “È così piccola che mi viene naturale proteggerla – ha raccontato ancora nel podcast – Mi sento sempre responsabile per le decisioni sulla sua salute e sto molto attenta”.

È probabile che le parole di Maria De Filippi, da cui traspare un amore davvero sincero per la sua cagnolina, sarebbero sottoscritte da molti altri padroni: “Quando torna a casa dopo una giornata in cui ha corso e si è divertita, vedendola in pace provo un grande senso di serenità io stessa – ha concluso – Non credo proprio che riuscirei a vivere senza un cane”.

