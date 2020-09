Settembre comincia con tanto cinema in tv. La programmazione della prima serata è ricchissima di storie, commedie e drammi. Ma non manca il consueto e attesissimo appuntamento con Piero Angela, che stasera saluta il suo pubblico dopo una ricca stagione. E non dimentichiamoci delle serie del martedì, come Squadra Speciale Cobra 11 o Lincoln Rhyme.

Non ci resta quindi che approfondire per scoprire, cosa offrono oggi in tv le reti Rai e quelle Mediaset al completo in questo martedì 1 settembre.

Il martedì in Rai

La Rai il martedì riserva al suo pubblico una serie di appuntamenti fissi, ma regala anche un po’ di cinema.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa propone la tv di Stato in questa serata.

Appuntamenti fissi

Su Rai 1 alle 21.25, come da consuetudine, andrà in onda un nuovo appuntamento con Superquark. Anche questa edizione giunge alla fine, quella del primo settembre è infatti l’ultima puntata di questo ciclo. E Piero Angela ha deciso di chiudere la stagione con un documentario dedicato all’Africa, alle sue sconfinate savane. Ma in quest’ultima puntata si tornerà anche a parlare del virus, dei pro e dei contro, di quelli creati in laboratorio.

Ed infine non mancherà una piccola gita con il figlio Alberto Angela che ci accompagnerà tra le terre di Aosta.

Su Rai 2, invece, alle 21.20 abbiamo in prima visione una nuova puntata della serie Squadra Speciale Cobra 11 dal titolo Il Questore. Semir è deciso a chiarire con la dottoressa Kruger. Così decide, accompagnato da Paul, di raggiungerla in un albergo in cui la donna avrebbe dovuto incontrare un giornalista per un’intervista. E proprio nella hall dell’albergo, Semir e Paul notano degli operai che sembrano nascondere delle armi.

Il cinema su Rai 3

Rai 3, alle 21.20, invece punta sul cinema e manda in onda il film francese Un Profilo Per Due. Un vedovo all’alba dei suoi 80 anni, riceve in regalo dalla figlia un computer. Pierre, questo è il suo nome, chiede al giovane Alex di iniziarlo ai social. Insieme i due creano un profilo del vedevo che comincia a chattare con una ragazza. Lo scambio virtuale si evolverà fino a che i due non decidono di fissare un appuntamento, ma poco prima dell’incontro Pierre convince Alex a presentarsi al posto suo.

Mediaset, tanto cinema e serie tv

Mediaset dedica il suo martedì interamente alle storie, tra cinema, commedia all’italiana e serie tv. Andiamo a scoprire tutta la programmazione prevista per i 3 canali della rete.

Il cinema del martedì

Su Rete 4 alle 21.25 andrà in onda il film del 2007 SMS – Sotto Mentite Spoglie, con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri e Lucrezia Lante della Rovere. Il quarantenne Tommaso si decide a dare una svolta piccante al suo matrimonio, inviando un messaggio focoso all’amatissima moglie Chicca.

La commedia dell’equivoco però si innesca quando l’sms per errore viene inviato a cellulare di Chiara, moglie del suo migliore amico, la quale inaspettatamente raccoglie le avance con entusiasmo.

Su Canale , invece, i toni si fanno più drammatici con il film Windstorm 3- Ritorno alle Origini, in onda alle 21.20. Protagonista della storia è Mika, che dopo una forte discussione con sua nonna decide di partire con il suo cavallo alla volta dell’Andalusia e riportare l’animale alla tenuta di Pedro, dove è nato. Giunta sul posto però trova una situazione completamente diversa: la tenuta rischia di chiudere e lei farà di tutto per fare in modo che questo non accada.

Lincoln Rhyme su Italia 1

Infine su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda in prima visione 3 nuove puntate di Lincoln Rhyme. La prima, dal titolo La Fabbrica dei Corpi, vede l’esperto forense Lincoln Rhyme indagare insieme ad Amelia, su un centro, detto fabbrica dei corpi, che studia gli effetti dei fattori ambientali sulla decomposizione.

A seguire la serie andrà avanti con altre 2 puntate, rispettivamente dal titolo Le Regole del Gioco e Finché Morte Non Ci Separi.