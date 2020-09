Ancora deve avere inizio la nuova stagione di Uomini e Donne ma c’è già aria di bufera attorno a una delle nuove troniste del dating show più seguito di Canale 5. Lei si chiama Sophie Codegoni: qualcuno la conoscerà sicuramente anche grazie a Chiara Ferragni essendo una delle sue modelle nel showroom di Milano.

Bellissima, un fisico statuario e soprattutto giovane, molto giovane: la ragazza infatti ha appena 18 anni eppure le polemiche si annidano attorno al suo presunto e precoce ricorso alla chirurgia estetica.

Sophie Codegoni: è già polemica sulla nuova tronista

Oltre 17mila follower su Instagram e tutta una serie di scatti al mare e in città che certo mettono ben in mostra il suo fisico semplicemente perfetto.

Nonostante però è indubbio sia stata madre natura a conferirle il fascino, qualcuno polemizza sull’aiutino offerto da quello che potrebbe essere stato un chirurgo estetico. Per molti infatti, concentrandosi sul suo viso, non c’è ombra di dubbio: dietro quelle labbra ci sarebbe stato l’aiuto di qualche punturina.

La giovanissima tronista Sophie Codegoni. Fonte: Instagram

La critica sulle labbra: le accuse di ritocco

Nulla di male, lo si ribadisce da anni: la polemiche di fatto sembra vertere su ben altro.

È la correlazione chirurgia estetica-età che scatena una vera pioggia di critiche contro di lei. Per chi sostiene che le sue labbra siano state rifatte, la Codegoni sarebbe “condannabile” per essere ricorsa alla chirurgia a soli 18 anni, decisamente “piccola” per qualsiasi tipo di ritocco dal momento che la sua bellezza le permetterebbe di non averne alcun bisogno. Nonostante le critiche siano non troppo velatamente feroci, si parla pur sempre e solo di illazioni.

La giovane e futura tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Fonte: Instagram

Riuscirà la Codegoni a conquistare il pubblico? Incognita che scopriremo solamente dal prossimo 7 settembre, giorno in cui ufficialmente tornerà in onda Uomini e Donne dopo una pausa estiva anticipata da una pre-pausa forzata dovuta all’emergenza Coronavirus.

