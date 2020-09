Sono giorni di apprensione per la giovane Elena Miruna Nemteanu, una ragazza di appena 17 anni di origine rumena ma residente a Grosseto da sempre insieme alla sua famiglia di cui non si hanno notizie da settimane. Il disperato appello della madre Mihaela che teme il peggio: “Non vorrei che fosse stata ingannata da qualcuno“.

Elena Miruna, svanita nel nulla il 7 agosto

Stando a quanto raccontato dalla madre Mihaela, Elena Miruna non si sarebbe mai allontanata di casa di sua sponte. Sono giorni di ricerche disperate e di frustrazione per la famiglia della giovane 17enne che sembra essere svanita nel nulla lo scorso 7 agosto.

Sono trascorse ormai settimane da quel giorno eppure di Elena, nessuna traccia né accenno, nessuna segnalazione.

L’ipotesi della madre Mihaela

Secondo quanto riportato dalla madre, l’ultima volta che avrebbe visto la famiglia sarebbe stato quel lontano giorno poco prima di cena quando al ragazza si sarebbe vestita con un abito da sera, scarpe da ginnastica per poi dirigersi verso la porta di casa e non fare più ritorno. Il presentimento peggiore della famiglia di Elena, riportato da La Nazione, non esclude l’ipotesi del rapimento.

“Elena è una brava ragazza – ha raccontato la madre – va a scuola, ha frequentato con successo la seconda dell’Istituto Rosmini. Non vorrei che fosse stata ingannata da qualcuno che le ha promesso qualcosa e adesso la tiene nascosta da qualche parte“. La ragazza si sarebbe allontanata senza nulla: non avrebbe con sé né cellulare né soldi motivo che lascia credere alla madre che con lei ci sia qualcuno ad aiutarla.

L’appello diffuso sui social

La ragazza, secondo quanto diffuso sui social dove stanno circolando numerosi appelli per ritrovarla, sarebbe nata il 24 giugno del 2003 ed è alta poco più che 1,65 m.

Elena Miruna ha capelli e occhi castani e vive a Grosseto insieme ai due genitori e al fratellino più piccolo. Al momento della scomparsa indossava scarpe da ginnastica bianche e un vestito da sera.