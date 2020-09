A distanza di nemmeno un anno, il grande sogno di Marco Baldini si è avverato. Era il dicembre scorso quando lo speaker e personaggio televisivo, nel salottino di Caterina Balivo, confidava di aver chiuso nel cassetto un grande desiderio: quello di diventare padre.

Oggi, all’età di 61 anni, Marco Baldini con tanta felicità ha dato al mondo la lieta notizia nel più dolce dei modi.

Marco Baldini: il sogno realizzato

Certo qualcuno ha strabuzzato gli occhi ma è proprio tutto vero e per Marco Baldini questo è motivo di grande, enorme felicità.

Come dicevamo, lo scorso Natale Marco Baldini aveva espresso un desiderio a “Babbo Natale”, diventare genitore insieme alla sua giovane compagna Aurora, conosciuta circa 5 anni fa. “Ho sessant’anni ma credo che ce la farò“, aveva confidato Baldini alla Balivo parlando proprio dell’eventualità di diventare papà. “Il rammarico più grande? Se avessi predisposto la mia vita in maniera diversa avrei già un figlio“, aveva poi aggiunto lo speaker radiofonico lasciando così intendere l’intensità del suo sogno.

Il dolce annuncio su Instagram: “Il regalo più bello“

Sogno che però, oggi, è diventato pura realtà.

“3 settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora“, lo ha annunciato così Baldini sui social l’arrivo di un figlio, come sperato, dalla sua compagna che ha 26 anni meno di lui. A corredo della notizia contenuta nella didascalia, un dolcissimo scatto in bianco e nero, un grande classico: Baldini che dolcemente bacia il pancione già più che evidente della compagna che si presume si trovi a gravidanza inoltrata. Un annuncio che arriva proprio nel giorno del compleanno di Baldini che non a caso avrà voluto aspettare l’anniversario di nascita per comunicare a tutti il lieto evento.

Caterina Balivo lo sapeva da tempo?

Qualcuno però sembra avesse già avuto una spifferata a riguardo tempo prima di questo post Instagram e si tratta proprio di Caterina Balivo. La conduttrice ha infatti fatto incursione nei commenti con una frase che lascia intendere che la conduttrice sapesse della gravidanza già da tempo: “Che bello ora si può dire“.

