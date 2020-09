Una nuova settimana sta per cominciare e come ogni settimana comincia un nuovo ciclo di puntate di Un Posto Al Sole, la soap in onda ogni giorno su Rai 3 alle 20.45. Ci sono nuove complicazioni nei rapporti tra i protagonisti, in particolare tra Niko e Susanna, ma anche tra Viola ed Eugenio.

Ogni cosa a tempo debito però, passo passo affronteremo con le anticipazioni di oggi tutti i temi più importanti.

Dopo il matrimonio di Niko

Le nozze con Susanna hanno sconvolto non solo Niko, ma anche parenti e famiglie.

I due non possono ignorare quello che successo e presto dovranno affrontare tutti. Niko sta male e Giulia e Renato farebbero di tutto per aiutarlo. Purtroppo nessuno dei due sa come fare per supportarlo. Susanna alla fine prenderà la decisione più dolorosa.

Nel frattempo Fabrizio è tornato dal suo viaggio d’affari in Russia con tante novità. Ne discuterà a cena con Marina e Eva, che lavora per il ricco imprenditore russo con i quali ha stretto i contatti, e lì incontreranno casualmente Roberto Ferri.

I rapporti tra Viola e Eugenio

I rapporti tra Viola e Eugenio non fanno che peggiorare, scossone dopo scossone.

Lei sembra sempre più insofferente nei confronti di Nicotera deciso a riconquistarla. Viola parlerà di questa situazione con Filippo, il quale la metterà davanti a tutti i rischi che corre mandando in fumo il suo matrimonio. Ma Viola si prepara a lasciare la città e venuto a conoscenza della sua partenza Eugenio farà di tutto per parlarle.

Nel frattempo Serena comincia a nutrire una forte nostalgia alla vita con Irene e Filippo. Saranno proprio loro due, quando a causa di un imprevisto Serena rischia di perdere la recita del figlio, a trovare la soluzione per farle vedere lo spettacolo.