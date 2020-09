Tre giorni di festa con una ventina di amici in una residenza da sogno, questo il favoloso addio al nubilato di Elettra Lamborghini; la Pem Pem girl è pronta alle nozze con Afrojack e non nasconde la felicità.

Elettra Lamborghini: matrimonio in vista

Nonostante il matrimonio sia top secret in ogni suo dettaglio ad eccezon fatta per l’organizzatore top Enzo Miccio, Elettra Lamborghini sa quanto i suoi fan ci tengano ad essere informati e quindi non nega qualche piccola confidenza. Il matrimonio è alle porte e la sposina diventa ogni giorno più solare e luminosa.

Un entusiasmo che di certo non è rimasto nascosto nel week end del 4-6 agosto, designati come le tre giornate di addio al nubilato. Tutto documentato in ogni momento dalla protagonista e condiviso sui social per rendere partecipi gli amatissimi fan.

L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini

Sono stati tre giorni da favola e allo stesso tempo degni di una vera e propria party girl, quelli dell’addio al nubilato di Elettra Lamborghini. La cantante si è recata insieme ad un piccolo gruppo di amici in una location da sogno, la tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis dove, dove la prima sera il dress code è variato tra un bel total white con un’Elettra dal fisico scultoreo e un outfit mozzafiato composto da un due pezzi argentato, una fascia uno short cortissimo con gonna di tulle bianca.

La serata è proseguita come tante altre, karaoke e brindisi e animo di festa, con Elettra che, da brava astemia come lei stessa spiega sempre, si trasforma nella “migliore amica degli ubriachi”.

Gite in barca e cene stellate

Le tre giornate poi si sono alternate tra gite in barca al largo di Capri e cene eleganti firmate dallo chef Michele Deleo.

Ogni giorno dress code e coli diversi, come le attività; le tre giornate si sono concluse domenica dopo un party in piscina e una super torta.

Tutti sottoposti a tampone

Come promesso e ribadito da Elettra, tutti i suoi invitati si sono sottoposti al tampone prima di dare il via alla festa; anche lei si è sottoposta nuovamente al test, mostrando ai fan quanto per lei sia importante la prevenzione.

La stessa prassi sarà messa in pratica anche al matrimonio, che dovrebbe essere il prossimo 26 settembre.

