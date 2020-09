Forti le dichiarazioni rilasciate quest’oggi, nel corso della prima puntata di Storie Italiane, il contenitore mattutino di Rai 1 al cui timone è ritornata l’amata Eleonora Daniele. A confessarsi nel salottino della neo mamma, tornata dopo il parto e un lunga pausa estiva sul piccolo schermo, è stata la famosa attrice Catherine Spaak.

Catherine Spaak confessa il problema di salute

Purtroppo non è stata una confessione felice. L’attrice Catherine Spaak, ospite questa mattina di Eleonora Daniele, ha infatti voluto raccontare al pubblico cosa recentemente accadutole e che ha rischiato di compromettere indelebilmente la sua salute.

“Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo – ha raccontato l’attrice, aprendosi a Eleonora Daniele che proprio per questo l’ha fortemente voluta a Storie Italiane – Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e successivamente delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice“.

Catherine Spaak: “Non sono venuta per piangere“

Prima di raccontarlo, Catherine Spaak ci ha tenuto ad evidenziare la felicità di poterne parlare ad oggi come uno spiacevole episodio però legato al suo passato: “Non sono venuta per piangere, sono venuta a sorridere e a dire a tutti, sorridere e accogliete queste cose come un dono perché si superano e si cambia in meglio“, ha chiosato l’attrice.

“Uno si sveglia la mattina e ha delle cose da fare, come tutti voi – entra nel dettaglio dell’accaduto l’attrice aprendosi ad Eleonora Daniele che la incalza – Come ho avuto io. E poi, si risveglia in un letto d’ospedale e si chiede perché. Avverta i suoi parenti perché probabilmente non arriverà all’alba“.

La crisi epilettica: “Non ricordo niente“

Sempre la Spaak racconta anche della crisi epilettica conseguente all’emorragia, avvenuta qualche settimana fa mentre si trovava in vacanza.

“Una crisi epilettica non è uno scandalo, è un accadimento che va curato. Ero già a casa – racconta la Spaak – ero in vacanza. Sono stata molto fortunata. Sono andata in due strutture, Santa Lucia a Roma per la rieducazione perché io non vedevo e non camminavo e ho avuto a che fare con persone straordinarie. Poi in queste due settimane sono stata ricoverata a Mestre perché ho avuto questa crisi di cui non ricordo niente“.

