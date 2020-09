In tanti non attendevano altro che il grande ritorno sul piccolo schermo di Eleonora Daniele al timone del suo cavallo di battaglia, il seguitissimo Storie Italiane. Il grande appuntamento del mattino ritorna portando nel salotto della Daniele un triste fatto di cronaca di cui si parla ormai da settimane: la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello.

Storie Italiane: il ritorno di Eleonora Daniele dopo il parto

Come da anni ormai, Eleonora Daniele, una delle conduttrici più amate in Rai e dal pubblico televisivo, è tornata con il suo programma di attualità, Storie Italiane.

Tra i primi argomenti che la Daniele ha voluto trattare insieme ad ospiti ed esperti nel suo studio televisivo c’è stato il triste fatto di cronaca legato alla morte della 43enne Viviana Parisi e di suo figlio di 4 anni, Gioele Mondello.

Il caso di Viviana Parisi: in studio anche Roberta Bruzzone

In studio, a commentare i tristi sviluppi della tragedia, anche la nota criminologa Roberta Bruzzone. Ed è stata la stessa criminologa a riportare ordine in studio quando la nota attrice Catherine Spaak, invitata dalla Daniele per raccontare il proprio personale dramma legato alla malattia, ha storto il naso pubblicamente di fronte ad una nuova dissertazione sul caso di Viviana Parisi.

“Io non ho seguito la storia – ha dichiarato l’attrice – Mi dissocio dall’accanimento nel dare notizie come questa“.

Il dramma di Catherine Spaak: “Ho avuto un’emorragia cerebrale“

Proprio la Spaak ha poi preso parola per raccontare quanto accadutole in questi mesi: “Ho avuto un’emorragia cerebrale, delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice di 6 mesi – confessa l’attrice – Uno si sveglia la mattina e ha delle cose da fare come tutti voi e poi si risveglia in un letto d’ospedale e si chiede perché sto qui con i medici che mi dicono ‘perché non si è accorta di niente, avvisate i parenti’.

Io non mi ricordo nulla“. Curata tempestivamente, fortunatamente, l’attrice confessa il proprio personale dramma con il senno di poi.

Approfondisci

TUTTO SU ELEONORA DANIELE

Eleonora Daniele di nuovo in tv: il ritorno dopo la nascita di Carlotta

Eleonora Daniele, compleanno da mamma: “Lei il regalo più bello”