Claudio D’Alessio e la compagna Giusy Loconte hanno avuto una bambina, Sofia.

Pochi giorni fa, subito dopo l’annuncio della nascita, la compagna del figlio di Gigi D’Alessio ha fatto una dedica estremamente romantica al padre di sua figlia, con parole che hanno commosso tutti i fan della coppia.

Seconda figlia per Claudio D’Alessio

Claudio D’Alessio è alla sua seconda esperienza come padre: la sua primogenita, Noemi, nasce da una precedente relazione.

La dedica di Giusy Loconte

L’arrivo della piccola Sofia ha portato un mare d’amore nella casa dei due giovani, ed ha riempito di tenerezza nonno Gigi che da giorni parla con infinito amore della sua seconda nipote.

Le parole più dolci sono quelle di Giusy Loconte, che su Instagram pubblica una dedica meravigliosa al compagno: “Sei arrivato all’improvviso ed hai stravolto la mia vita rendendola tutto quello che ho sempre desiderato che fosse…E che mi rendi felice ogni giorno prendendoti cura di me… oggi domani e per sempre Ti amo”.

Giusy Loconte, affetto per gli amici e le famiglie

La neomamma non manca di ringraziare tutti coloro che sono stati vicini in questo periodo: “Oggi mi sento di scrivere due righe per ringraziare dal profondo del mio cuore le nostre famiglie.

.. i nostri amici e tutti coloro che anche solo con un messaggio mi hanno trasmesso affetto e amore in questi 9 splendidi mesi di gravidanza”.

La foto pubblicata insieme alla dedica è bellissima: c’è la piccola Sofia che dorme, mentre il padre è sdraiato accanto a lei e la bacia sul pancino.

Immediata la risposta di Gigi D’Alessio che in un commento scrive “VITA” con una sfilza di cuori, mentre il compagno Cladio scrive “Vi amo”.

