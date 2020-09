Con la data di oggi, 7 settembre, i palinsesti televisivi tornano “a pieno regime”, come si suol dire. Dalla Rai che ha debuttato con la prima puntata di una nuova edizione di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, a Mediaset dove ha fatto nuovamente capolino il consolidato duo formato da Francesco Vecchi e Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque. Un ritorno senza pubblico il loro ma con una grande novità che riguarda la vita privata dell’amato e stimato conduttore.

Francesco Vecchi convola a nozze: l’annuncio a Mattino Cinque

Parte col botto la nuova edizione di Mattino Cinque, il contenitore mattutino proposto da Canale 5 alla cui guida si trovano Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

I due sembrano aver ritrovato l’intesa e la complicità, lavorativamente parlando, dopo qualche screzio verificatosi nei famosi “fuori onda” dello scorso anno. Acqua passata per la coppia che sebbene non si possa definire anche “coppia di amici”, di fronte alla telecamere funziona più che in maniera collaudata.

Francesco Vecchi: il matrimonio in gran riserbo

Ed è proprio Federica Panicucci a dare notizie al pubblico di un lieto evento avvenuto nella vita privata dal collega Francesco Vecchi.

Il conduttore infatti, aprendo le danze con una riflessione sull’estate che sta terminando, segnata dall’emergenza Coronavirus, ha voluto comunque sottolineare come per lui abbia acquisito un valore aggiunto essendo stata l’estate del suo matrimonio festeggiato in gran riserbo.

Francesco Vecchi e la compagna insieme su Instagram. Fonte: Instagram

Chi è la moglie di Franceschi Vecchi

La Panicucci invita il collega infatti a mostrare davanti alla telecamere la fede nuziale che sfoggia ora al dito. Grande la felicità sul suo volto ma purtroppo, delle sue nozze e della sua vita privata non è dato sapere di più.

La compagna, ben lontana dai riflettori seppur recentemente comparsa insieme al fresco marito sui social, non è un volto noto della televisione e insieme a Vecchi sembra tenere particolarmente alla sua privacy e alla sua vita non da copertina.

