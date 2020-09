È un fiume in piena la Catherine Spaak che si è messa a nudo in un’intervista al settimanale Gente. L’attrice francese ne ha per tutti, dal mondo del cinema a quello della televisione e, in molti di questi attacchi, ha svelato nomi e cognomi. Glaciale, in particolare, il suo giudizio sulla sua sostituzione al timone di Forum avvenuta nel 1988: dietro questa scelta un’amara verità.

Catherine Spaak: attacchi a Monicelli e Tognazzi

Catherine Spaak non ha mai fatto mistero del suo carattere forte e determinato, sempre pronto a mettere sotto i riflettori il suo giudizio sul mondo dello spettacolo.

Questa volta, però, l’attrice francese ne ha per tutti: teatro del suo sfogo un’intervista al settimanale Gente. La Spaak, recentemente vittima di un’emorragia cerebrale, si è raccontata scavando nel suo passato e rivelando segreti sconcertanti sul suo trascorso lavorativo. In primis arriva un duro attacco al regista Mario Monicelli: “Sul set de ‘L’armata Brancaleone’, uscito nel 1966, mi presero di mira, ero diventata un bersaglio. Venivo accolta sul set con battute volgarissime, anche dal regista Mario Monicelli. Ero terrorizzata. Un po’ di tempo dopo Vittorio Gassman mi chiese scusa“.

Polemico anche il ricordo di un brutto episodio che ha visto coinvolto Ugo Tognazzi: “Appena salita sulla sua auto mi mise le mani addosso. Io urlai. Lui frenò, aprì la portiera e mi scaraventò fuori“.

La verità dietro l’esclusione da Forum

Catherine Spaak ha continuato con fare polemico il suo viaggio nei meandri più oscuri del suo passato lavorativo. Questa volta, nel suo mirino, ci sono due popolarissime trasmissioni tv: Forum e L’Isola dei Famosi. L’attrice è stata conduttrice del tribunale più illustre della tv dal 1985 al 1988, anno in cui fu sostituita con Rita Dalla Chiesa. Dietro la decisione della sua esclusione vi è una motivazione sconcertante, che non ha esitato a spiegare: “Non volli subire la corte di una persona che aveva potere, quindi sono stata punita.

E sostituita“. Non solo Forum: l’attrice ne ha anche per l’Isola dei Famosi, reality cui ha preso parte nel 2015 e dal quale si è ritirata alle prime battute non con poche polemiche. L’attrice racconta la sua versione dei fatti sull’accaduto: “Ero stata ingannata.

Mi avevano prospettato una partecipazione più intimista. Per fortuna non erano previste penali nel mio contratto“.