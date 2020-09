La televisione va avanti, nonostante l’epidemia di coronavirus che sembra mettere a dura prova la messa in onda di programmi come Ballando con le stelle. Amici di Maria De Filippi è già andato in onda senza pubblico in piena pandemia, cominciando a farsi le ossa e prepararsi per la nuova edizione che dovrebbe partire questo autunno.

I casting di Amici

Poche notizie su cosa accadrà e quando comincerà la prossima edizione di Amici, ma il format è tra i più fortunati della televisione e festeggia proprio quest’anno la sua 20esima edizione. Un traguardo che non può lasciare indifferenti e conferisce anche all’edizione una certa importanza in più.

Almeno per la scelta dei futuri allievi della scuola, le cose sarebbero chiare: a gestire i casting c’è Elena D’Amario, ex allieva del programma e ora ballerina professionista.

Messa in onda del programma e gli insegnanti

Il daytime dovrebbe andare in onda o su Canale5 o su Italia1, mentre per la puntata settimanale non ci sono dubbi, il canale è sicuramente il solito Canale 5, come negli scorsi anni. Amici prima aveva ampio spazio su RealTime, ma, come già annunciato, non esiste più un accordo di condivisione del programma.

I fan quindi si dovranno abituare probabilmente a un daytime ridotto rispetto al solito dato che la Mediaset ha un palinsesto molto serrato. In ogni caso per vedere in onda i nuovi talenti bisognerà probabilmente attendere novembre.

Per quanto riguarda gli insegnanti non ci sarebbero dubbi sulla presenza di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi, due intramontabili del programma. Ma si vocifera anche una nuova new entry di alto calibro. Sulla rete si vocifera il nome di Giorgia, la cantante che ha emozionato negli anni tutti il Paese e non solo.

Approfondisci

Amici di Maria De Filippi: scomparsa a 74 anni “La Prof”, Rita Speranza

Amici e Real Time, l’addio inaspettato dopo 7 anni