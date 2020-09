Con l’inizio di settembre tornano anche i programmi tv della stagione autunnale e tra questi c’è anche Domenica In, che riparte il 13 settembre.

La padrona di casa Mara Venier si racconta in un’intervista a Il corriere della sera, ricordando anche le difficoltà passate e di come Maria De Filippi l’abbia aiutata.

La confessione di Mara Venier: “Sono stata delusa”

La conduttrice ha parlato delle difficoltà passate con la Rai, quando sembrava non esserci più posto per lei. “La mia amarezza nasceva dal fatto di essere stata trattata con poco rispetto, mi sono sentito umiliata per il modo con cui il direttore Leone mi aveva liquidata” confessa apertamente Mara: “Da quel momento si era poi creato il vuoto attorno a me e, non bastasse, mia madre stava molto male: quello era il vero dolore”.

Proprio in quei momenti difficili è arrivato l’aiuto prezioso della collega Maria De Filippi: “Mi ha teso una mano in un momento terribile e non lo dimenticherò mai. Lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante per mia mamma è stato ossigeno. Dovevo restare per una puntata a Tu si que vales, sono rimasta 3 anni.

E mi manca molto quel gruppo di lavoro” dichiara la presentatrice.

Mara Venier e il ritorno a Domenica In: “Non ci pensavo”

Il ritorno in Rai per Mara è stato quasi inaspettato: “Per me era impensabile tornarci. Poi un giorno in treno per caso mi trovo seduta vicino a Orfeo che mi dice: cosa aspetti a tornare a casa?” ricorda la Venier “Pensavo fosse una battuta, una settimana dopo mi hanno offerto Domenica In. Per prima ho chiamato Maria che mi ha detto: falla”.

La presentatrice ricorda le difficoltà della scorsa edizione legate al Covid-19: “La paura è tanta ma il pubblico in questi anni mi ha dato così tanto che non mi ha fatto mai sentire sola… ora devo esserci io per loro” . Racconta Mara: “Ero morta di paura, tra una pubblicità e l’altra piangevo. Non bastasse, mi sono rotta un piede, di domenica: sono andata in onda con un dolore atroce”.

Infine Mara Venier inoltre anticipa che la formula vincente della scorsa edizione verrà riproposta anche quest’anno: “L’affetto del pubblico è stato tale da farmi capire che eravamo sulla strada giusta.

Rispetto al solito ci sarà ancora più attualità” conclude l’amata conduttrice.

