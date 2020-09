Il prossimo 13 settembre ci sarà il grande ritorno di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani, condotto dalla “reginetta della domenica” Mara Venier: Domenica In. Tra i grandi super ospiti della prima puntata vi saranno anche Romina Power e Loretta Goggi, inseparabili amiche di zia Mara.

Grande ritorno con Romina Power e Loretta Goggi

Finita la meritata pausa estiva, zia Mara è pronta a tornare sul piccolo schermo per intrattenere e divertire il pubblico di Rai 1. Insieme a lei ci saranno, come sempre, grandi ospiti d’eccezione. La prima puntata di questa nuova stagione 2020/2021 vedrà insieme Mara Venier, Romina Power e Loretta Goggi, 3 amiche di vecchia data, proprio come era accaduto nell’ultima puntata della scorsa edizione.

Il format della nuova stagione, quindi, appare molto simile a quello dell’anno scorso.

Un’edizione nel rispetto della misure anti-contagio

Anche la stagione 2020/2021 di Domenica In dovrà rispettare tutte le misure anti-contagio volte a limitare la diffusione del Coronavirus. Infatti, la conduttrice potrà ospitare in studio un massimo di 3 persone e, inoltre, dovrà rispettare le misure di distanziamento fisico in vigore. Sarà possibile, però, intervistare ulteriori ospiti tramite collegamenti-video, proprio come l’edizione 2019/2020 della trasmissione, in modo da evitare assembramenti e, allo stesso tempo, regalare ai telespettatori interviste esclusive ai personaggi dello spettacolo più amati dagli italiani.

Pierfrancesco Favino, super ospite della prima puntata

Un altro super ospite della prima puntata di Domenica In sarà l’attore Pierfrancesco Favino, che ha da poco debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Padrenostro, di Claudio Noce, la cui trama vede come protagonista il padre del regista, il vicequestore Noce, interpretato proprio dall’attore romano.

In fase di programmazione, invece, sono gli altri ospiti della prima puntata che andrà in onda il prossimo 13 settembre.

