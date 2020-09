E chi se lo aspettava. A Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi appena tornato in onda dopo la pausa estiva, torna Simone Bolognesi, 41 anni. 9 anni fa la sua prima esperienza nel programma, ai tempi corteggiava Giulia Montanarini, sul trono con Teresanna Pugliese. Adesso ritorna, questa volta nel Trono Over del programma, ma non è questo l’unico motivo per cui è noto.

Simone Bolognesi e Belen Rodriguez

Si parla di gossip e spunta sempre fuori Belen, suo malgrado. Questa volta però non c’è niente di recente, la relazione di cui si parla è certamente di vecchia data e interessa proprio il nuovo arrivato tra i cavalieri del Trono Over del programma di Canale 5.

Simone Bolognesi ha avuto una relazione con Belen Rodriguez, quando la showgirl argentina era appena arrivata in Italia.

Simone Bolognesi aveva parlato della sua relazione con Belen in una intervista sulla Rai: “Siamo stati insieme due anni dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia“. La sua storia con Belen è finita nel dimenticatoio e sembra che anche la showgirl non parli mai di quel periodo: “Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui.

E ancora ci chiediamo come mai“.

Un “nuovo” Uomini e Donne

Uomini e Donne si è adattato alle nuove regole anti-covid come tutte le trasmissioni che andranno in onda in questo periodo di emergenza sanitaria. Un nuovo led che scende dall’alto in mezzo allo studio e una delle novità più evidenti. Saltano immediatamente all’occhio anche le barriere in plexiglas tra le sedute del pubblico.

Una situazione che ha richiesto misure straordinarie che lo staff del programma ha immediatamente messo in pratica.

