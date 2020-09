Matteo Salvini è stato aggredito ieri a Pontassieve, in Toscana, da una giovane donna che si è aggrappata ai suoi indumenti, gli ha abbassato la mascherina, e strappato il rosario che portava al collo. Intanto il leader della Lega ha già rassicurato tutti sul suo profilo Facebook sulle sue condizioni di salute dopo quanto accaduto.

L’aggressione a Salvini a Pontassieve

Il leader della Lega era impegnato in un’iniziativa politica per le elezioni regionali della Toscana. La donna lavora per un progetto del servizio civile del Comune della cittadini. Si è avvicinata a Salvini in un attimo, una aggressione durata pochi secondi visto l’immediato intervento della polizia.

In queste ore si sta valutando di procedere nei confronti della donna con una denuncia per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e turbamento di comizio elettorale.

Il commento di Matteo Salvini

“Tutto bene, tranquilli. Nessun problema fisico“, ha scritto il leader della Lega su Facebook dopo quanto accaduto durante il comizio. “La camicia strappata la posso ricomprare, il Rosario strappato con violenza dal collo che mi aveva donato un Parroco purtroppo no“, ha aggiunto.

“A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella libertà, nella serenità e nel lavoro” e infine un riferimento alla donna protagonista dell’aggressione: “Per la ‘signora’ che mi ha aggredito e insultato non provo rabbia, solo pena e tristezza. Avanti, senza paura e a testa alta“.

Giorgia Meloni ha subito espresso la sua solidarietà al leader leghista via Facebook: “Solidarietà di Fratelli d’Italia a Matteo Salvini. Oggi in Toscana una ragazza lo ha aggredito e gli ha strappato la camicia e la catenina che aveva al collo“.

E ancora: “Mi auguro che la condanna di questo atto ignobile sia unanime e arrivi da tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Chi da settimane sta avvelenando il clima ad ogni costo pur di dipingere i propri avversari politici come nemici da abbattere deve assumersi le proprie responsabilità. Quello che sta accadendo è intollerabile per una nazione democratica“.

