Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni personali, con il successo dell’ultimo singolo estivo Karaoke insieme ai Boomdabash.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante vincitrice di Amici si racconta a cuore aperto dopo la fine della relazione con l’ex compagno Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso confessa: “Ho raggiunto un nuovo equilibrio”

L’artista ha parlato anche della sua crescita personale e professionale avvenuta negli ultimi anni. “Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi, ma non mi sono mai sentita fragile” racconta Alessandra “Oggi però credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo”.

Riferendosi alla sua condizione da single dopo la fine della relazione con il produttore tv Stefano Settepani, ammette: “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo” dice, confessando di amarsi più che in passato “In passato ho avuto poco amore per me stessa, e così la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia”.

Ma la cantante non si è arresa alla delusione d’amore: “Ho ripulito le ferite, mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita. La morte è una sola, ma le vite possono essere tante. Sono tornata a essere viva, ancora più viva”.

Alessandra Amoroso: un nuovo successo professionale

L’artista salentina parla anche del successo dell’ultimo singolo Karaoke, tormentone dell’estate 2020. “Sono ancora incredula! Ha superato ogni aspettativa facendo ballare tutti, dai bambini alle signore che incontro per strada” ammette Alessandra “È un inno al desiderio di libertà”.

Ma la cantante mette in guardia dal prendere la libertà troppo alla leggera: “Non bisogna giocare con il fuoco: in molti hanno vissuto l’estate con leggerezza, ma non si può sottovalutare il problema: è reale, sotto gli occhi di tutti”.

Infine la vincitrice di Amici anticipa il progetto del suo nuovo album: “La mia musica è ‘di contatto’: voglio cantare faccia a faccia con i fan, non solo virtualmente. Per questo rimarrò in attesa di tempi migliori per far ascoltare il mio nuovo album. Lo presenterò quando sarà possibile farlo nel modo giusto per tutti” conclude Alessandra.

