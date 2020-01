La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è giunta al capolinea. Ieri, la cantante ha pubblicato una Instagram Story in cui si dice dispiaciuta per la fine della storia con il produttore esecutivo di Amici. La loro relazione era iniziata circa 5 anni fa, nel 2015, e si era parlato nei mesi scorsi anche dell’eventualità di future nozze. Ma questa non è l’unica novità che riguarda la vita della cantante: Alessandra Amoroso ha infatti postato 2 scatti in cui appare con un nuovo look.

Le parole della cantante sulla fine della storia con Stefano Settepani

Alessandra Amoroso ha parlato della fine della relazione con Stefano Settepani, suo partner ormai da circa 5 anni.

La cantante, che proprio dal programma Amici – di cui il suo ex compagno è produttore esecutivo – era stata lanciata nel mondo della musica, ha scritto su Instagram: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social“.

Alessandra Amoroso ha anche cercato con le sue parole di porre un argine alle indiscrezioni sulla fine della relazione scrivendo: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due!

Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…“. Come si intuisce da quanto ha scritto, la cantante sembra aver deciso di non abbattersi dopo la fine dell’amore con Stefano Settepani: “L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla“.

La Instagram Story in cui Alessandra Amoroso parla della fine della sua storia con Stefano Settepani

Cambio di look per Alessandra Amoroso

La fine della relazione con Stefano Settepani non sembra essere l’unico cambiamento nella vita di Alessandra Amoroso.

Infatti, la cantante ha postato 2 foto in cui appare con un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli.

L’artista salentina ha scelto di tingersi i capelli di grigio, uno dei colori più di tendenza negli ultimi anni, e sembra essere rimasta molto soddisfatta dal risultato. Alessandra Amoroso ha scritto nella didascalia del post una frase che sembra totalmente accordarsi alla chiusa della Instagram Story in cui parla della fine della sua storia d’amore.

Queste sono state le sue parole: “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!“.