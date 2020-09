Il secondo weekend di Settembre si conferma molto vario, come era stato quello scorso e in generale l’intero corso della settimana che sta terminando. L’Italia, secondo gli esperti del Centro Meteo Italiano, si troverà quindi a dover affrontare più tipi di clima e situazioni metereologiche: dalla goccia fredda di venerdì e sabato, al caldo africano di domenica.

Previsioni meteo del weekend: goccia fredda e temporali

Partendo dalla giornata di oggi, venerdì 11 settembre, gli esperti evidenziano come sia in prevista una goccia fredda in quota sul mediterraneo centrale, che sarà responsabile di un clima instabile e caratterizzato da rovesci e temporali in molte Regioni.

Inizialmente, la goccia fredda è prevista sulle aree del Nord Ovest e del centro, ma da sabato 12 l’instabilità si sposterà verso le Regioni del Sud.

Stando alle previsioni, però, le temperature non dovrebbero subire pesanti variazioni, mantenendosi su valori pressoché estivi, con punte di 33° al Sud.

Domenica 13 torna il caldo africano

La situazione di instabilità non è destinata a durare molto. Il Centro Meteo Italiano ha infatti annunciato l’arrivo di un vasto anti-ciclone proveniente dal continente africano.

Questo, interesserà gran parte dell’Europa, Italia compresa, e sarà responsabile di un aumento anche di 10° di temperatura rispetto alle medie del periodo.

Le massime sono previste anche con punte di 35° nelle regioni del Centro, ma sarà soprattutto il Nord a beneficiare da un lato del miglioramento delle condizioni, dall’altro del ritorno del caldo.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it