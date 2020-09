Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello Vip. Il reality torna su Canale 5 a partire da lunedì 14 ed il cast promette già scintille ed emozioni. Alfonso Signorini, ospite nella prima puntata di Verissimo, si dice contento per questa nuova avventura. Sul cast rivela: “Ciascuno dei concorrenti ha una storia“.

Alfonso Signorini: “Dobbiamo convivere con il virus“

Alfonso Signorini, dopo il successo della sua prima edizione al timone del Grande Fratello Vip, è pronto a fare il bis. Il giornalista, come aveva promesso negli scorsi mesi, ha preparato in tutti i dettagli questa nuova avventura sul piccolo schermo.

Si riaprono così le porte della Casa più spiata d’Italia ed il cast da lui selezionato è pronto a mettersi in gioco. Il conduttore ha voluto raccontare le sue sensazioni a riguardo ai microfoni di una collega, l’amatissima Silvia Toffanin. Nella prima puntata di Verissimo Signorini vuole ricordare la prima edizione del reality segnata dall’emergenza Coronavirus. Il conduttore ha ricordato i drammatici momenti vissuti e rivela: “Abbiamo pensato a tutto quello che davamo per scontato, tutto ovviamente con le dovute precauzioni.

Ma dobbiamo imparare a conviverci con il virus“.

Tutto pronto per il nuovo Gf Vip

Ma per un’edizione che si è conclusa ce n’è una che riparte. Il Grande Fratello Vip torna lunedì sera in prima serata su Canale 5 e Alfonso Signorini non sta più nella pelle. La scelta dei concorrenti da lui selezionati hanno una logica comune: “È un cast di 20 diverse persone fra loro: ciascuno di loro ha una storia. Penso ad Elisabetta Gregoraci: lei ha una voglia matta di farlo perché vuole disfarsi di questa ombra enorme di Flavio Briatore.

La stessa cosa per il figlio di Alba Parietti o il fratello di Balotelli. Tutti che hanno una carica fortissima e che dimostrano sul campo di essere ciò che sono“. Il giornalista poi rivela: “Tutti vengono molto volentieri: è piaciuta la scorsa edizione, è un settembre incerto a livello professionale. Quindi tutti sono venuti volentieri“.

