Ormai è solamente questione di osservare i granelli di sabbia filtrare velocemente dall’alto al basso della clessidra: manca ormai pochissimo all’inizio di una nuova accattivante edizione del Grande Fratello Vip e anche quest’anno Signorini è riuscito nell’impresa di condensare in poche centinaia di metri quadrati un mix di personalità più che interessante.

Tutto il cast completo con nomi e cognomi dei vip che faranno presto ingresso dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip 5, che lo show abbia inizio: tutto il cast

Ad avere in anteprima tutta la lunga lista di nomi vip che diventeranno presto gieffini a tutti gli effetti è il settimanale DiPiùTv.

A dire il vero qualche certezza circolava già da tempo: non è certo una novità scoprire che all’interno della casa del Grande Fratello Vip quest’anno troveremo ad esempio Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck. Proprio la Gregoraci qualche settimana fa sulle pagine di Chi aveva infatti confessato di aver accettato la proposta di Signorini approfittando del reality per godersi un po’ di sana “evasione“. Anche la De Blanck aveva dichiarato di aver accettato “la sfida” con il sorriso per trovare un po’ di libertà e di pace, aveva detto a Il Giornale.

L’annuncio dell’ufficialità di Elisabetta Gregoraci dentro la casa. Fonte: Instagram

Ora però, a loro due nomi si aggiungono quelli di tutti gli altri concorrenti ormai ufficiali se non ufficialissimi.

Il cast: da Flavia Vento a Paolo Brosio

Si parte con la parte della casa “rosa”, quella composta da un gruppo di donne che sicuramente darà spettacolo all’interno della casa. Entreranno dalla porta rossa Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia; Matilde Brandi; Dayane Mello; Myriam Catania; Flavia Vento; Adua Del Vesco; Francesca Pepe e Stefania Orlando.

Un bel mix di personalità e notorietà a cui si aggiungono le due già nominate: Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck.

Per quanto riguarda invece il “parterre” maschile troveremo Paolo Brosio; Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, Tommaso Zorzi; Fausto Leali; Pierpaolo Pretelli; Enock Barwuah; Massimiliano Morra; Andrea Zelletta e Fulvio Abbate. E come si suol dire, “a dirigere l’orchestra” ci sarà Alfonso Signorini affiancato dall’ex Temptation Island, Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, Antonella Elia in coppia con Pupo.

Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Fonte: Instagram

Tanti nomi noti, tanti caratteri che insieme potrebbero regalare un bello show, avete già un preferito? Nel mentre, non rimane che attendere il prossimo 14 settembre per veder aprire il sipario più atteso.

