Nel toto nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip spunta quello di una coppia formata da mamma, Maria Teresa Ruta, e figlia, Guendalina Goria.

Chi sono i concorrenti del GF Vip

Dalle confessioni di Barbara Alberti, ai consigli di Michele Cucuzza, il GF Vip non ha smesso di far parlare di sé. Alla vigilia della nuova edizione si accende la curiosità per scoprire i concorrenti che formeranno il cast: si è parlato di Sabrina Ferilli, poi della dama più nota di Uomini e Donne e ancora della contrarietà di Flavio Briatore all’eventuale partecipazione di Elisabetta Gregoraci, ma al momento non si hanno certezze sulla rosa completa, nonostante le dichiarazioni di Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore sono però emerse nuove indiscrezioni che vedrebbero la partecipazione di Maria Teresa Ruta, showgirl e conduttrice torinese, insieme alla figlia, l’attrice Guendalina Goria avuta con il giornalista sportivo Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria al GF Vip

Nelle edizioni passate del GF Vip è capitato che prendessero parte al programma concorrenti imparentati fra loro, entrati inizialmente come unico concorrente per poi essere diviso per volontà degli autori.

Non vi è nulla di confermato, ma secondo quanto riportato da Adnkronos parrebbe che una nota coppia composta da mamma e figlia sia pronta a varcare la soglia della casa più spiata di Cinecittà, si tratta di Guendalina Goria, 31 anni, e la mamma Maria Teresa Ruta, 60 anni.

Mamma e figlia sono spesso comparse insieme sul piccolo schermo, dove si sono esposte senza nascondere il loro legame, compreso qualche errore del passato. A proposito di famiglia, proprio recentemente Maria Teresa Ruta ha ammesso le difficoltà riscontrate durante la quarantena, periodo che l’ha tenuta lontana dai propri cari.

Se mamma e figlia dovessero entrare come concorrenti nella Casa, sarebbe un’occasione per osservare la convivenza attraverso l’occhio del Grande Fratello, oltre a quello dei social.