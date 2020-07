Michele Cucuzza ha deciso di rivelare i retroscena della sua permanenza al Grande Fratello Vip. Il giornalista e conduttore, durante una recente intervista, ha rivelato qual è secondo lui la strategia vincente del noto reality.

La rivelazione di Michele Cucuzza sul GF Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha suscitato l’interesse dei telespettatori soprattutto grazie ad un cast variegato, composto da personaggi che hanno dato abbondante pane per i denti degli opinionisti di turno. Si è sicuramente notata la presenza di Michele Cucuzza tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Dopo una carriera da scrittore, conduttore e giornalista, Cucuzza ha deciso di intraprendere questa avventura, lontana dalle sue precedenti esperienze in televisione.

In una recente intervista a L’Opinionista, il presentatore catanese ha raccontato le strategie da lui ritenute più opportune per andare avanti nel celebre reality show. “All’interno della Casa la voce grossa é normale perchè la strategia del gioco é quella di mettere in cattiva luce gli altri per mandarli al televoto. Ho resistito un mese”.

La permanenza di Michele Cucuzza nella Casa è stata piuttosto breve, ma il conduttore ha assicurato di aver capito le dinamiche del gioco ed ha confermato un aspetto che tutto il pubblico aveva compreso da tempo: i concorrenti tendono a screditare gli avversari per riuscire ad emergere.

I motivi dell’esperienza al Gf Vip

I telespettatori si saranno sicuramente chiesti quali motivazioni hanno spinto il giornalista a partecipare al Grande Fratello Vip. Cucuzza ha rivelato di essere stato convinto dal conduttore Alfonso Signorini, che gli ha suggerito di concorrere con curiosità e spirito goliardico. Nonostante il breve soggiorno nella casa, Michele ha rivelato di averne tratto dei benefici e di aver trovato nuovi amici: “É una esperienza di convivenza forzata; si vive senza orologio, giornale, senza saper nulla di quello che succede all’esterno.

Si deve essere disponibili al confronto”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Mi sono divertito, ho stretto rapporti con persone che ho rivisto anche fuori dalla Casa, come Antonio Zequila”.

Con o senza strategie sicuramente questa esperienza ha allargato gli orizzonti del presentatore. Cosa gli riserverà ora il futuro? Per il momento ci tiene ad informare i fan della sua presenza come ospite il 13 luglio nella trasmissione Ogni mattina.

