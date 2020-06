Non ci si libera mai davvero degli ex, soprattutto se questi si chiamano Flavio Briatore. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci che, secondo le voci, sarebbe una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Non è la prima volta che la showgirl viene tentata dal reality e sembra che una proposta fosse nell’aria anche nel 2018. L’ex marito però anche allora sarebbe stato contrario alla sua partecipazione.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5

Secondo TvBlog è praticamente cosa fatta e nella Casa più spiata d’Italia quest’anno entrerà anche Elisabetta Gregoraci.

Un colpo da maestro per Alfonso Signorini, che vorrebbe mettere su una squadra di concorrenti di prima scelta sui cui nomi sono iniziate le scommesse.

Sicuramente coinvolgere la showgirl porterebbe non poca visibilità, essendo Gregoraci un personaggio mediatico che riesce sempre a incuriosire il pubblico, proprio per la sua lunga storia con Flavio Briatore, con cui ci sarebbe un rapporto di stima e affetto.

Flavio Briatore contro la partecipazione dell’ex moglie

L’imprenditore piemontese non vedrebbe di buon occhio la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Già 2 anni fa, le fonti riportavano che Flavio Briatore fosse assolutamente contrario, timoroso per la privacy del figlio Nathan Falco.

Briatore però smentì di averci messo lo zampino: “Non è vero che ho vietato il GF a Eli e non credo voglia farlo. Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non me ne ha mai parlato“, aveva dichiarato a Visto.

Nuova maretta per il GF Vip

Giornalettismo però riporta che anche questa volta Flavio Briatore si sarebbe messo di traverso. Non è chiaro cosa deciderà di fare Elisabetta Gregoraci, che sembra decisa a intraprendere questa avventura televisiva, ma a quale costo?

Certamente l’ex marito non è una figura di contorno nella sua vita, sia per il figlio che condividono sia per un rapporto che è rimasto civile dopo il divorzio, con tanto di uscite insieme.

Il richiamo televisivo per la conduttrice, però, potrebbe essere più forte questa volta.

