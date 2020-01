In questi giorni il nome di Elisabetta Gregoraci è rimbalzato diverse volte sui giornali. È recente la polemica sanremese con Nicola Savino, e non risalgono a molto tempo fa i commenti della showgirl sul presunto flirt di Flavio Briatore con Benedetta Bosi.

Nonostante la frecciatina nei confronti della 20enne, che ha smentito qualsiasi tipo di relazione con l’imprenditore, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembrano più affiatati che mai. Dopo un netto distacco seguito al loro divorzio, qualche tempo fa i due si sono riavvicinati per amore di Nathan. Da allora si sono visti spesso, per assicurare al figlio la serenità familiare che possono offrirgli nonostante la separazione.

Questo riavvicinamento ha sicuramente dimostrato una cosa: sicuramente sono stati, l’uno per l’altra, una parte fondamentale della loro vita. E questo potrebbe intimorire futuri partner. O almeno così lascia intendere la Gregoraci in un’intervista rilasciata a Gente.

I primi 40 anni di Elisabetta Gregoraci

La bella showgirl è stata raggiunta dal settimanale per tirare le somme della sua vita fino a questo punto. L’ex di Briatore ha infatti raggiunto un importante traguardo: il prossimo 8 febbraio Elisabetta Gregoraci compirà i suoi primi 40 anni.

Per questo la conduttrice ha parlato in maniera approfondita della sua vita, della carriera, che è partita dalle passerelle per poi finire sul piccolo schermo, e chissà cos’altro le riserverà. Ma ha anche parlato della sfera privata, dell’amore smisurato per la madre e il dolore per la perdita di quest’ultima, del figlio Nathan, una ragione importante della sua esistenza, e naturalmente dell’amore.

La storia con Flavio Briatore

Quando si apre il capitolo “amore” non si può certo prescindere da un nome che ha significato molto per Elisabetta, quello di Flavio Briatore.

I due hanno condiviso ben 9 anni di matrimonio e hanno avuto insieme un figlio. A matrimonio finito, tra loro, il legame appare ancora indissolubile.

Per l’appunto Flavio non ci ha pensato su due volte quando si è schierato dalla parte di Elisabetta nella polemica sanremese. “Mi ha fatto piacere” ha commentato la Gregoraci pensando al supporto che l’ex marito le ha offerto. “Ma lui, in tutti questi anni, è sempre stato protettivo nei miei confronti“. Proprio questa solida intesa potrebbe costituire un elemento d’intimidazione per tutti quelli che vorrebbero provare ad avvicinarla.

“Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo“.