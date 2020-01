Dopo il post di denuncia, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua esclusione dal Festival di Sanremo, a causa di Nicola Savino. La showgirl ha rilasciato nuove dichiarazioni in un’intervista al settimanale Grazia.

L’amarezza e la delusione ancora animano le sue parole, per la posizione assunta da Savino nei suoi confronti. Chiaramente offesa, la Gregoraci dichiara di essere stata tratta senza alcun rispetto. Sicuramente Elisabetta avrà trovato conforto e supporto da parte dell’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci non sarà a l’Altro Festival

Con un post su Instagram esplicito e diretto, si rivolge ai suoi follower Elisabetta Gregoraci, spiegano le reali motivazioni per cui non farà parte della squadra dell’Altro Festival.

Secondo le accuse della showgirl le trattative sarebbero saltate per volontà di Nicola Savino. Il conduttore non ha ritenuto opportuna la presenza di Elisabetta allo show, in quanto ex moglie di un sostenitore di destra, mentre è già stata confermata la presenza di cominci di sinistra.

Nuove dichiarazioni della Gregoraci

La voce di Elisabetta, però, non si placa e ancora una volta la conduttrice calabrese è tornata sullo spinoso argomento.

“Sono stata trattata senza rispetto” ha cominciato la showgirl su Grazia.

“Come se fossi arrivata per meriti non miei” prosegue arrabbiata. “Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla parte giusta e poi usano metodi peggiori di quelli che criticano. Sto lavorando a questo progetto da ottobre, ho rifiutato altre proposte, mi sono tenuta libera per quella settimana. Dovevo andare a Los Angeles e ho rinunciato“. Insomma la conduttrice sembra non aver mandato giù questo boccone amaro, ma soprattutto è offesa dalle parole che Savino le avrebbe rivolto.

“Sei stata la moglie di Briatore e all’interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile“. Elisabetta trova inconcepibile di essere stata “valutata non per la mia professionalità, ma per motivi che non c’entrano nulla col mio lavoro”.