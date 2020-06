Per ora sono solo rumors, ma hanno già fatto impazzire i fan della Dama torinese. Ebbene sì: Gemma Galgani potrebbe partecipare al prossimo Grande Fratello Vip.

La Dama Torinese nella Casa?

Proprio ora che sembra che l’amore sia arrivato per la Dama di Uomini e Donne, da anni nello studio di Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella, potrebbe essere il momento per un isolamento forzato.

Non ci sarebbe Nicola Vivarelli, in arte Sirius, nella casa più spiata d’Italia: la sua unica compagnia sarebbero gli altri concorrenti, di cui però non è chiarita ancora l’identità.

La coppia a Temptation Island?

Non si tratterebbe della prima esperienza televisiva che attenderebbe l’elegante Gemma: in autunno potremmo infatti vederla a Temptation Island, proprio in compagnia di Nicola Vivarelli. Vivarelli dal canto suo per ora non ha smentito né confermato.

Gemma dal canto suo non si sbottona, per ora: non ci sono né conferme né smentite su questi rumors.

GF Vip: cosa si sa finora

Del prossimo Grande Fratello Vip si sa ancora poco: di certo rimane il fatto che a condurlo sarà Alfonso Signorini, che si è ritrovato alla sua prima esperienza con il Grande Fratello a dover condurre durante il lockdown, con tutte le difficoltà che ciò ha comportato.

Tra i nomi spuntati come papabili concorrenti ci sono Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci ed Alessandra Mussolini. Per quanto riguarda la Gregoraci, pare anche che ci sia già qualcuno che non è d’accordo: l’ex marito Flavio Briatore non sarebbe favorevole al Grande Fratello Vip, con il quale la Gregoraci ha ancora un rapporto molto stretto.

Anche da parte di questi 3 nomi, per ora, alcuna conferma: occorrerà attendere qualche ufficializzazione.

